Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре 2019
Некоторые знаки Зодиака ждет проблемный период, а другим улыбнется фортуна в последний месяц осени.
Привлечь удачу и обойти острые углы поможет астрологический прогноз на ноябрь, передает SlovoFraza.
Скорпион
Ноябрь принесет Скорпионам удачу, особенно в том, что касается взаимоотношений, укрепления связей и контактов. В личных делах представители этого созвездия преуспеют больше остальных. Можно заняться работой над собой, самообразованием и поиском своего предназначения. Скорпионам также повезет во всем, что касается денег.
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Стрелец
Максимально удачный месяц ожидает представителей этого знака. Астрологи прогнозируют Стрельцам удачу в любви, расширение авторитета, счастливые романтические отношения и удачные возможности. Также успех поджидает в делах, связанных с недвижимостью и имуществом.
Козерог
Довольно спокойный и удачный месяц ожидает Козерогов. Важные темы месяца — новые идеи и проекты, достижение намеченных целей, завершение начатых дел. Если Козероги давно мечтали изменить свою жизнь, покорить карьерные высоты или бесповоротно влюбиться, то не нужно медлить: в ноябре многие мечты получится исполнить.
Рыбы
Рыбы проведут ноябрь на волне удачи. Чтобы воспользоваться всеми удачными возможностями этого периода, Рыбам стоит уделить больше времени своему образованию и личностному росту. Если они запишутся на какие-то курсы или тренинги, то обязательно получат хороший результат в будущем. Помимо прочего, обострится интуиция Рыб.
Ранее астролог Влад Росс сказал, что в ноябре 2019 будет редкостное явление, апофеозом месяца станет 11-12 число.