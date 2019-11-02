Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре 2019

Среди счастливчиков - Скорпион, Стрелец, Козерог и Рыбы.

Некоторые знаки Зодиака ждет проблемный период, а другим улыбнется фортуна в последний месяц осени.

Привлечь удачу и обойти острые углы поможет астрологический прогноз на ноябрь, передает SlovoFraza.

Скорпион

Ноябрь принесет Скорпионам удачу, особенно в том, что касается взаимоотношений, укрепления связей и контактов. В личных делах представители этого созвездия преуспеют больше остальных. Можно заняться работой над собой, самообразованием и поиском своего предназначения. Скорпионам также повезет во всем, что касается денег.

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Стрелец

Максимально удачный месяц ожидает представителей этого знака. Астрологи прогнозируют Стрельцам удачу в любви, расширение авторитета, счастливые романтические отношения и удачные возможности. Также успех поджидает в делах, связанных с недвижимостью и имуществом.

Козерог

Довольно спокойный и удачный месяц ожидает Козерогов. Важные темы месяца — новые идеи и проекты, достижение намеченных целей, завершение начатых дел. Если Козероги давно мечтали изменить свою жизнь, покорить карьерные высоты или бесповоротно влюбиться, то не нужно медлить: в ноябре многие мечты получится исполнить.

Рыбы

Рыбы проведут ноябрь на волне удачи. Чтобы воспользоваться всеми удачными возможностями этого периода, Рыбам стоит уделить больше времени своему образованию и личностному росту. Если они запишутся на какие-то курсы или тренинги, то обязательно получат хороший результат в будущем. Помимо прочего, обострится интуиция Рыб.

Ранее астролог Влад Росс сказал, что в ноябре 2019 будет редкостное явление, апофеозом месяца станет 11-12 число.