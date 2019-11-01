Гороскоп на 2 ноября: Тельца ждет удачный день, а Близнецов осуществление желаний

Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться.

Завтра звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение завтрашним эмоциям и переживаниям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.

Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а завтра такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой, передает "1001 гороскоп".

Овен

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У Овна возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Овна подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные завтра, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Телец

Телец должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие завтра сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Тельца обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Тельца.

Близнецы

У Близнецов есть все шансы добиться желаемого – чего бы они не пожелали! Ну а добившись, Близнецы уже не выпустят это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Близнецам – в достижении цели они не остановятся ни перед чем и перешагнут через любого. Впрочем, избежать конфликта с Близнецами завтра легко: достаточно просто не вставать у них на пути и не ставить палки в их колеса.

Рак

Раку не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Рак завтра будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Завтра надо думать руками, а не головой.

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Лев

Лев как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Лев купит завтра, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

Дева

Дева не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Деве можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Весы

Весы вряд ли удержатся от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Завтра доверчивость Весов к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Скорпион

Завтра единственное, что может помешать Скорпиону осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Скорпиона будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Скорпиону завтра лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Стрелец

Стрельцу не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Завтра у Стрельца как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Козерог

Козерогу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Козерог все-таки рискнет завтра отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато завтра у Козерога здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Водолей

Водолей будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Водолей не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Рыбы

автра эмоции Рыб наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, завтра эмоции Рыб будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.