Любовный гороскоп на ноябрь: астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждут перемены

Некоторые знаки Зодиака в ноябре 2019 смогут встретить свою любовь, говорят астрологи.

Ноябрьские дни в 2019 году, вопреки ожиданиям многих, окажутся не депрессивным временем, а вполне динамичным периодом, хотя без сюрпризов не обойдется, говорят астрологи.

Некоторые знаки Зодиака в ноябре 2019 смогут встретить свою любовь, а другие - попрощаться с изжившими себя отношениями, передает Dailyhoro.

Овен

Одинокие Овны в ноябре могут повстречать интересного человека, который не оставит их равнодушными. Однако роман не обязательно будет длинным: возможно, дело ограничится легким флиртом. Овнам в браке тоже не стоит рисковать отношениями, особенно в первой половине месяца.

Телец

Тельцов ожидает семейный ноябрь, наполненный уютом и теплом. Именно в родных стенах можно будет укрепить отношения, возродить былые чувства, вернуть интерес партнера к себе.

Близнецы

Близнецам cложности и разногласия с партнером необходимо решать максимально спокойно и без повышенных тонов. Близнецам, которые ищут любовь, до 20 числа лучше сосредоточиться на других аспектах жизни, а свидания планировать на конец осени.

Рак

Раки в ноябре могут подать заявление на свадьбу, запланировать ребенка, расстаться, развестись, переехать к партнеру — одно точно можно сказать: этот месяц не пройдет для них без изменений.

Лев

Первую половину ноября Львам необходимо посвятить исполнению обещаний, решению накопившихся проблем и следованию обязательствам. Именно эти дни подходят, чтобы навести порядок в жизни, в том числе и на любовном фронте. Пора «подчищать хвосты»: Львам в отношениях — удалять номера бывших, Львам в поиске — отправлять анкеты на сайты знакомств.

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Дева

Только здоровые и гармоничные отношения приведут Дев к счастью, и для этого важно внимательно посмотреть не только на человека рядом, но и вглубь себя. Возможно, саморазвитие пойдет на пользу Девам не только в плане карьеры, но и в любви.

Весы

Последний месяц осени станет динамичным и неспокойным у Весов. В это время они могут спонтанно отправляться в поездки, искать любовь и заново открывать человека рядом, знакомиться в самых разных местах, от дружеской вечеринки до очереди в магазине.

Скорпион

Скорпионам, согласно гороскопу, предстоит совершать любовные подвиги, доказывать свою привязанность и демонстрировать чувства. Но совсем без стратегии победы не добьешься, и Скорпионам важно четко представлять, на что именно направлены их действия.

Стрелец

Одиноким Стрельцам нужно не замыкаться в четырех стенах и выходить на контакт, не слишком вырываясь из зоны комфорта. Например, можно начать с общения в социальных сетях.

Козерог

Если в отношения вступать не хочется, заставлять себя не нужно, пусть даже общество намекает на обратное. Если семейная жизнь требует поступиться своими интересами, возможно, какие-то ее аспекты пора пересмотреть и обсудить с партнером.

Водолей

Водолеям рекомендуется отказ от негатива. Ревность к нынешнему партнеру и к бывшему, зависть к сопернице или к сопернику, старые обиды, недосказанные признания — все это пора оставлять в прошлом. Иначе такой груз так и будет тянуть Водолеев назад, в то время как рядом находится подходящий человек, с которым они могут быть счастливы. Судьбоносный поворот случится ближе к концу осени.

Рыбы

Одинокие Рыбы могут вдруг рассмотреть новую любовь в старом знакомом, Рыбы в отношениях — совсем иначе увидеть партнера, Рыбы, у которых все сложно, — разом понять, куда стоило двигаться уже давно. Стереотипы и ярлыки пора оставить позади.