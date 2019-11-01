Лунный календарь на ноябрь 2019: когда произойдет новолуние и полнолуние, как это повлияет на знаки Зодиака

В ноябре 2019 полнолуние нас ждет 12 числа, а новолуние - 26-го.

УНИАН предлагает ознакомиться с лунным календарем на ноябрь 2019 года, с помощью которого вы сможете узнать, благоприятный Вас ждет день или нет.

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Лунный календарь на ноябрь 2019: советы астрологов на каждый день

1-2 ноября

Растущая Луна в знаке Козерога. В эти дни можно заняться наведением красоты: сделать процедуры для лица и тела, расслабиться, посетив сауну или бассейн, прогуляться в парке.

Старайтесь ко всему относиться без излишних переживаний. 1-2 ноября есть вероятность взболтнуть лишнее, поэтому держите язык за зубами.

3-5 ноября

Растущая Луна в Водолее. Откажитесь от любых операций, особенно пластических, избегайте чрезмерных физических нагрузок.

5 ноября, по словам астрологов, можно начинать строительство или покупать недвижимость, заключать брак или назначать помолвку.

6-7 ноября

Растущая Луна в Рыбах. Это - прекрасный период для любовных отношений, постарайтесь уделить достаточно внимания своей второй половинке, устройте романтический вечер.

6-8 ноября можно браться за новые проекты лишь в том случае, когда полностью уверены в своих силах.

8-10 ноября

Растущая Луна в знаке Овна. Эти дни - удачные для реализации планов, об отдыхе забудьте, если не достигли поставленной цели. 9 число - удачное для вступления в брак, а 10 будьте осторожны с деньгами.

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11-12 ноября

Растущая Луна, 12 числа - полнолуние в знаке Тельца. 11 ноября можно проводить оздоровительные процедуры для лица и волос, заниматься в спортзале. Еще в этот день всем знакам Зодиака стоит планировать и загадывать самое важное и лучшее - задуманное скоро может воплотиться в жизнь.

12 число - удачный день для зачатия ребенка, в 16:34 произойдет полнолуние.

13-14 ноября

Убывающая Луна в Близнецах. Проводите процедуры для омоложения кожи, откажитесь от маникюра, педикюра и особенно операций. Неудачные дни доя стрижки и окрашивания волос.

15-17 ноября

Убывающая Луна в знаке Рака. Хорошее время для посещения стоматолога, массажа и омолаживающих процедур. От стрижки в эти дни откажитесь.

Настало благоприятное время, чтобы пересмотреть свой режим питания и скорректировать его.

18-19 ноября

Убывающая Луна в знаке Льва. Очень суетливые дни, когда чрезмерная импульсивность даст о себе знать. Не планируйте на эти дни важные переговоры: они могут закончиться не так, как бы вам хотелось.

20-21 ноября

Убывающая Луна в знаке Девы. Будьте, как Девы, холодны и расчетливы, избегайте споров и конфликтов, и тогда у вас все получится. Удачный день для самоанализа.

Хорошие дни для посещения салона красоты и спортзала, уделите время себе.

22-23 ноября

Убывающая Луна в знаке Весов. В эти дни соблазны будут преследовать вас, но соглашаться на них стоит лишь тогда, когда на 100% уверены, что вам это необходимо.

24-25 ноября

Убывающая Луна в знаке Скорпиона. 25 число - не самый лучший день, все ваши усилия окажутся напрасными. Постарайтесь расслабиться и не перенапрягаться.

24 числа не стоит посещать парикмахерскую.

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26-27 ноября

Растущая Луна в знаке Стрельца. 26-го числа наступит новолуние, поэтому смело планируйте отпуск, путешествие, отправляйте резюме, если вы в поисках новой работы.

Это - благоприятные дни для процедур по уходу за лицом, стрижку лучше перенести.

28-29 ноября

Растущая Луна в знаке Козерога. Астрологи рекомендуют очищать кожу лица и тела, посещать бассейн или же просто принять расслабляющую ванну. Появится шанс круто изменить свою жизнь.

30 ноября

Растущая Луна в Водолее. Сложный день, возможны конфликты и ссоры. 30 ноября хорошо выходить на новую работу или начинать ремонт.

Лунные фазы на ноябрь 2019 года

Новолуние - 26 ноября в 17:05

Полнолуние - 12 ноября в 16:34

Растущая Луна - 1-11, 27-30 ноября

Убывающая Луна - с 13 по 25 ноября

Лунный календарь на ноябрь 2019