Гороскоп на 1 ноября: что ждет каждый знак Зодиака в первый день нового месяца

Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного.

Завтра гороскоп предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. Звезды наделяют силой воли и умением спокойно отстаивать свои интересы, поэтому день идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.

Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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В повседневной жизни Овна не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Овен завтра не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Телец

Завтра главным трендом дня у Тельца будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Тельца из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Тельца тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Близнецы

Близнецы будут готовы чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять их мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Близнецы объяснить такое поведение не смогут и будут продолжать настаивать на своем – не менее упрямо.

Рак

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Завтра все желающие прокатиться на шее у Рака могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Рак даже возражать не станет – просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Рак завтра тоже не будет излишне расторопен. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Лев

Если что-то и способно вывести Льва из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Льву необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то завтра затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Льва – особенно.

Дева

Завтра день у Девы обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Деве завтра следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, – и удача повернется к вам нужной частью тела!

Весы

Весы будут явно не настроены на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому они будут относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный завтра, может стать самым близким и любимым для Весов на долгие-долгие годы.

Скорпион

Интеллект Скорпиона будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Скорпиона завтра будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Скорпиону выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

Стрелец

Стрелец будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь завтра просить у Стрельца денег в долг – не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Стрелец завтра не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе, он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Козерог

Завтрашний день у Козерога обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Козерога завтра правило успеха звучит примерно так: «Пришел, обдумал, победил».

Водолей

День у Водолея пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Водолея на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Завтра любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Рыбы

День у Рыб обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать завтра Рыбам ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.