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Символическое новолуние в ноябре 2019: астролог рассказал, что нужно сделать всем знакам Зодиака

14:19, 31 октября 2019
Астрология
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Апофеозом ноября 2019 станет 11-12 число, сообщил астролог / 2018.pp.ua

В ноябре будет символическое новолуние, сообщил астролог "Главреду".

По его словам, самой важной датой месяца станет 11 ноября - в этот день всем знакам Зодиака стоит планировать и загадывать самое важное и лучшее - задуманное скоро может воплотиться в жизнь.

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"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко…", - отметил эксперт.

Астролог добавил, что можно будет увидеть в телескоп, как Меркурий будет проходить по диску Солнца. Росс подчеркнул, что подобное явление в следующий раз ожидается через 10 лет, поэтому 11 ноября станет важнейшей датой ноября 2019.

Ранее появился подробный гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака.

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Теги: #астролог#Гороскоп