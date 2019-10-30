Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не повезет в ноябре

Среди неудачников ноября - три знака Зодиака.

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака проблемы в ноябре.

Об этом говорится в прогнозе астрологов, передает SlovoFraza. Среди неудачников последнего месяца осени - Близнецы, Водолей и Рыбы.

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Близнецы

До 19 числа включительно Меркурий будет находиться в состоянии ретроградности, что негативно отразится на умении Близнецов принимать важные решения. Также это ухудшит их память, внимательность, креативность. В любовной сфере это может затруднить развитие отношений, поэтому лучше не торопить события. В конце месяца спадет тревожность, появится хорошее настроение и вера в себя.

Водолей

У Водолеев этот месяц будет довольно стабильным и благоприятным, но не настолько удачным, чтобы можно было расслабиться и плыть по течению или отдыхать. Апогеем осени станет избавление Нептуна от ретроградности 27 ноября. Это значит, что в самом конце месяца может произойти что-то очень важное и судьбоносное. В любовной сфере лучше полагаться на интуицию.

Рыбы

Боевой дух ослабнет, мотивация может резко потеряться. В любовной сфере не стоит ждать у моря погоды. Нужно брать ситуацию в свои руки, не надеясь на помощь со стороны. Также не стоит делиться планами с окружающими, потому что среди них могут быть скрытые враги и недоброжелатели.

Ранее астрологи прогнозировали, что жизнь пяти знаков Зодиака изменится в ноябре 2019.