Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Гороскоп 2019 поведает, кто из представителей зодиакального круга в конце года станет успешным в различных сферах - любви, карьере, деньгах.
Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал три знака Зодиака, которые станут баловнями судьбы в декабре, пишет "РБК Украина".
Телец
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Тельцы, переживающие сложности на протяжении года, смогут уже в первой половине декабря ощутить, что любовные и финансовые проблемы разрешились сами по себе. Астролог считает, что представители этого знака Зодиака переживут настоящую трансформацию личности и посмотрят на мир другими глазами.
Стрелец
Стрельцы не покладая рук будут трудиться вплоть до декабря. И уже в начале первого месяца зимы они будут вознаграждены по достоинству. Их жизнь будет меняться к лучшему едва ли не каждый день. А в успехе конца 2019 года немалую роль сыграют близкие люди.
Рыбы
В гороскопе удачи на декабрь 2019 Рыбам Фортуна может принести фантастические сюрпризы. Павел Глоба в своем астрологическом прогнозе говорит о возможности кардинальных изменений в финансовой сфере и на амурном фронте.