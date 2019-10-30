Гороскоп на 30 октября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.

В целом гороскоп на сегодня очень благоприятен для реализации любых задумок. Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере. Кроме того, день хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше).

А вот с шоппингом следует быть осторожным – перед видом полных прилавков сегодня легко потерять если не голову, то счет деньгам! Возможно, товар, который вы купите сегодня, будет очень нужен и полезен, но очень велик шанс, что вы за него переплатите слишком много, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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Девизом дня у Овна станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Овна все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Овну сегодня ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!

Телец

В душе Тельца проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Тельцу подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Близнецы

Сегодня творческий потенциал Близнецов достигнет максимума! В этот день им не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Сегодня у Близнецов есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

Рак

Пперед Раком редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Раку сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.

Лев

Сегодня ничто не сможет испортить Льву настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Льва на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Льва из-за них меньше не станет.

Дева

Деве лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Дев в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа сегодня будут склонять Деву к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!

Весы

Весы рискуют стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать их мозг, что они способны потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Весам полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Скорпиону следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Стрелец

Стрелец может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.

Козерог

Сегодня взгляды Козерога будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Козерогу будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Козерог по своей воле влезать сегодня будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.

Водолей

В голову Водолея может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Водолею сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться.

Рыбы

Рыбы способны показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Рыбы могут испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.