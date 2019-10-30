Гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу, а кого ждет катастрофа
Последний месяц осени 2019 года может принести нам множество разных изменений. Астропрогноз на ноябрь подскажет, где искать удачу, на что надеяться и к чему стремиться в эти тридцать дней.
Астрологи утверждают, что ноябрь окажется очень ярким и невероятно важным месяцем, передает SlovoFraza.
Овен
Первая половина месяца будет очень спокойной и размеренной для представителей этого знака. Единственным источником неприятностей могут быть окружающие Овнов люди — завистливые или просто негативные. В конце осени Овны смогут обрести все то, что они потеряли за последние пару месяцев. Это будет крайне продуктивное время.
Телец
Первый день ноября будет обычным и неприметным, но, начиная со 2 ноября, Тельцов будет ждать много ярких эмоций, удача и резкая смена энергетики, вызванная кардинальными изменениями в настроении звезд и планет. Очень благоприятный период продлится до 25 числа. Потом наступит приятное затишье.
Близнецы
С 1 по 19 число включительно Близнецов ждет не совсем обычный период. Вокруг этих людей будут происходить необъяснимые вещи. Астрологи настоятельно рекомендуют в это время не отправляться в дальние путешествия. Если придется нарушить это правило, то в пути нужно быть предельно осторожными и собранными.
Рак
У Раков ожидается один из самых спокойных периодов среди всех знаков Зодиака. Шестое чувство будет активным постоянно, так что в трудных ситуациях можно полагаться на внутренний голос. В целом первая половина месяца будет приятнее второй. Ракам нужно обращать меньше внимания на слухи и сплетни, а также не бросать дела на полпути к успеху.
Лев
Конец осени для Львов будет волшебным временем, в которое могут исполниться заветные мечты. Уйдут переживания, придут позитивные мысли, появится желание работать, любить, веселиться. Самый конец ноября будет идеальным временем для духовных поисков и для работы над собой. Возможно, пришло время сменить приоритеты, поставить перед собой новые цели.
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Дева
Девам нелегко придется в первой половине месяца, но даже в это время будет работать закон притяжения, а это значит, что терять уверенность и оптимизм ни в коем случае нельзя. 20 ноября все вернется на круги своя, а пока этого не случится, нужно будет больше отдыхать. Нервы и стрессы станут главным врагом успеха и удачи. Снять стресс помогут шопинг, смена обстановки, новые знакомства, романтика. Также не стоит рассказывать о своих планах окружающим. Пусть все остается в тайне.
Весы
Со 2 по 25 ноября Весов ждет большая удача в любовной сфере. У них появятся новые возможности, исчезнут страхи, они смогут бороться со своими худшими чертами характера. Будет шанс познакомиться с приятным человеком, найти любовь или вывести существующие отношения на новый уровень. В финансовой сфере Весов также ожидают победы и много позитива, потому что они будут полны энергии и сил, уверенности и желания работать.
Скорпион
Финансовые потоки в ноябре станут более активными для Скорпионов. Конец ноября идеален для покупок, работы, начала новых дел, воплощения в жизнь бизнес-идей. В первой половине лучше заняться своими прямыми обязанностями и всячески избегать рисков. Вполне возможно, что в ноябре Скорпионам удастся претворить в жизнь свои давние планы.
Стрелец
Грядет что-то очень важное в жизни Стрельцов. В ноябре нужно начать двигаться к мечте, чего бы это ни стоило. Лень и прокрастинация будут мешать, но с ними можно справиться при помощи правильной мотивации.
Козерог
Козерогам стоит общаться только с позитивными людьми. Существуют особые признаки положительной и отрицательной энергетики человека, которые помогут определить, с кем можно вести общие дела, а с кем нет. Во многих вопросах полезной станет интуиция, которая обострится 19 числа, когда звезды и планеты станут более созидательными. Конец осени покажет Козерогам, насколько правильный они избрали путь.
Водолей
Самыми яркими и необычными днями для Водолеев могут стать 7, 8 и 9 ноября. Звезды и планеты будут довольно активными, что приведет к повышению эмоционального фона. В целом ноябрь окажется временем лени и апатии. 27 числа всё изменится в лучшую сторону, поэтому в начале зимы начнется новый, грандиозный период, в который Водолеям будет гораздо проще взаимодействовать с людьми.
Рыбы
Для Рыб ноябрь станет одним из самых лучших и продуктивных месяцев. На протяжении всех тридцати дней представителей этого pнака будет ждать удача, любовь, тепло. Рыб ожидают приятные знакомства. Это очень удачное время для всех, кто занимается поисками второй половинки.