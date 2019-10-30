Гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу, а кого ждет катастрофа

Появился подробный гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака.

Последний месяц осени 2019 года может принести нам множество разных изменений. Астропрогноз на ноябрь подскажет, где искать удачу, на что надеяться и к чему стремиться в эти тридцать дней.

Астрологи утверждают, что ноябрь окажется очень ярким и невероятно важным месяцем, передает SlovoFraza.

Овен

Первая половина месяца будет очень спокойной и размеренной для представителей этого знака. Единственным источником неприятностей могут быть окружающие Овнов люди — завистливые или просто негативные. В конце осени Овны смогут обрести все то, что они потеряли за последние пару месяцев. Это будет крайне продуктивное время.

Телец

Первый день ноября будет обычным и неприметным, но, начиная со 2 ноября, Тельцов будет ждать много ярких эмоций, удача и резкая смена энергетики, вызванная кардинальными изменениями в настроении звезд и планет. Очень благоприятный период продлится до 25 числа. Потом наступит приятное затишье.

Близнецы

С 1 по 19 число включительно Близнецов ждет не совсем обычный период. Вокруг этих людей будут происходить необъяснимые вещи. Астрологи настоятельно рекомендуют в это время не отправляться в дальние путешествия. Если придется нарушить это правило, то в пути нужно быть предельно осторожными и собранными.

Рак

У Раков ожидается один из самых спокойных периодов среди всех знаков Зодиака. Шестое чувство будет активным постоянно, так что в трудных ситуациях можно полагаться на внутренний голос. В целом первая половина месяца будет приятнее второй. Ракам нужно обращать меньше внимания на слухи и сплетни, а также не бросать дела на полпути к успеху.

Лев

Конец осени для Львов будет волшебным временем, в которое могут исполниться заветные мечты. Уйдут переживания, придут позитивные мысли, появится желание работать, любить, веселиться. Самый конец ноября будет идеальным временем для духовных поисков и для работы над собой. Возможно, пришло время сменить приоритеты, поставить перед собой новые цели.

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Дева

Девам нелегко придется в первой половине месяца, но даже в это время будет работать закон притяжения, а это значит, что терять уверенность и оптимизм ни в коем случае нельзя. 20 ноября все вернется на круги своя, а пока этого не случится, нужно будет больше отдыхать. Нервы и стрессы станут главным врагом успеха и удачи. Снять стресс помогут шопинг, смена обстановки, новые знакомства, романтика. Также не стоит рассказывать о своих планах окружающим. Пусть все остается в тайне.

Весы

Со 2 по 25 ноября Весов ждет большая удача в любовной сфере. У них появятся новые возможности, исчезнут страхи, они смогут бороться со своими худшими чертами характера. Будет шанс познакомиться с приятным человеком, найти любовь или вывести существующие отношения на новый уровень. В финансовой сфере Весов также ожидают победы и много позитива, потому что они будут полны энергии и сил, уверенности и желания работать.

Скорпион

Финансовые потоки в ноябре станут более активными для Скорпионов. Конец ноября идеален для покупок, работы, начала новых дел, воплощения в жизнь бизнес-идей. В первой половине лучше заняться своими прямыми обязанностями и всячески избегать рисков. Вполне возможно, что в ноябре Скорпионам удастся претворить в жизнь свои давние планы.

Стрелец

Грядет что-то очень важное в жизни Стрельцов. В ноябре нужно начать двигаться к мечте, чего бы это ни стоило. Лень и прокрастинация будут мешать, но с ними можно справиться при помощи правильной мотивации.

Козерог

Козерогам стоит общаться только с позитивными людьми. Существуют особые признаки положительной и отрицательной энергетики человека, которые помогут определить, с кем можно вести общие дела, а с кем нет. Во многих вопросах полезной станет интуиция, которая обострится 19 числа, когда звезды и планеты станут более созидательными. Конец осени покажет Козерогам, насколько правильный они избрали путь.

Водолей

Самыми яркими и необычными днями для Водолеев могут стать 7, 8 и 9 ноября. Звезды и планеты будут довольно активными, что приведет к повышению эмоционального фона. В целом ноябрь окажется временем лени и апатии. 27 числа всё изменится в лучшую сторону, поэтому в начале зимы начнется новый, грандиозный период, в который Водолеям будет гораздо проще взаимодействовать с людьми.

Рыбы

Для Рыб ноябрь станет одним из самых лучших и продуктивных месяцев. На протяжении всех тридцати дней представителей этого pнака будет ждать удача, любовь, тепло. Рыб ожидают приятные знакомства. Это очень удачное время для всех, кто занимается поисками второй половинки.