Каким знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе, а кто станет лузером - прогноз астролога

Среди счастливчиков этой недели, по словам астролога, - три знака Зодиака.

Эта неделя, 28 октября - 3 ноября, должна стать очень важной для многих из нас, говорится в астропрогнозе Павла Глобы.

Некоторые проблемы и неурядицы покажут нам то, насколько верен наш текущий путь, как его скорректировать, передает SlovoFraza.

Гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет

Рак

Это будет довольно хорошее время для творческой работы, нестандартного подхода к решению привычных дел и задач. В любви тоже можно не скупиться на эксперименты. Особенно это касается тех Раков, которые пока находятся на стадии поиска любви. Также эта неделя идеально подходит для отдыха или его планирования, смены обстановки.

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Дева

Нужно больше общаться с людьми, посещать различные мероприятия. Также на этой неделе можно смело начинать новые проекты по работе, отправляться в командировки. Смена обстановки поможет повысить настроение, а хорошее настроение станет катализатором укрепления связи в любовных отношениях. Это хорошая неделя для романтики и встреч. Девы станут более обаятельными и харизматичными.

Скорпион

Продуктивность Скорпионов в конце недели вырастет многократно. В любви последние три дня недели тоже будут наиболее благоприятными. Это идеальное время для романтики, знакомств, признаний в любви, предложения руки и сердца. Стоит использовать это время себе во благо, а также во благо родственникам и друзьям. Нужно больше общаться, знакомиться. Есть шанс найти вторую половинку.

Каким знакам Зодиака не повезет на этой неделе

Лев

Львам стоит остерегаться энергетических вампиров, врагов и токсичных личностей в целом. Астролог рекомендует не работать ни с кем в команде, потому что люди будут хитрыми и расчетливыми. К сожалению, даже в самые благоприятные дни недели типа понедельника будет сложно настроиться на нужный лад в любовной сфере. Возможны ссоры и выяснения отношений на ровном месте.

Козерог

Внутреннее равновесие очень важно, потому что благодаря нему каждый человек становится ближе к пониманию своих истинных целей в жизни. Астролог советует задуматься о смене обстановки для влюбленных представителей Знака. Тем, кто еще пока ищет любовь, лучше временно сфокусироваться на делах. Ждать быстрых результатов в любви и в делах не стоит. Сейчас нужно просто поддерживать внутренний огонь и стремиться к стабильности. Может настать переломный момент, который заставит Козерогов иначе взглянуть на мир и на вещи.