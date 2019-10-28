Астрологи назвали самые завистливые знаки Зодиака

Среди самых завистливых знаков Зодиака - Овен, Лев и Скорпион.

Зависть — неприятная черта характера, присущая некоторым людям. Она как болезнь, которая поглощает человека, хочет он того или нет.

Астрологи назвали тройку самых завистливых знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают скрытую злобу и неискренность, передает "Обозреватель".

Читайте такжеАстрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в последнюю неделю октября

Овен

Овны очень часто испытывают скрытую зависть. Любые успехи, даже самых близких, злят и выводят их из себя. Для представителей этого знака главное, чтобы кому-то было хуже, чем им самим. А все потому, что чужие достижения заставляют их ощущать свою бесполезность. Также Овны поверхностные и неискренние, так что делится с ними секретами не стоит.

Лев

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, изначально считают себя на порядок выше остальных людей во всех жизненных аспектах. У них должна быть лучшая работа, роскошное жилье, шикарная вторая половинка и полная приключений жизнь. Если вы обходите их по какому-то из пунктов, это вызовет зависть у Львов. Поэтому они уберут вас со своего пути любым способом.

Скорпион

Скорпионы достаточно завистливы. Причем проявляется это агрессивно. Представители этого знака не могут сдержать эмоций и часто могут обидеть человека или по-крупному его подставить. Но отметим, что они завидуют только в том случае, если испытывают трудности в жизни.

Ранее астролог Павел Глоба в своем прогнозе называет троих представителей зодиакального круга, которые в конце осени столкнутся с различными трудностями, начиная потерей финансов и заканчивая неладами со здоровьем.