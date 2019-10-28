Астролог назвал счастливчиков и неудачников ноября-2019

Звезды говорят, что ноябрь многих порадует воплощением в жизнь их замыслов и даже фантазий.

Ноябрь обещает стать отличным месяцем, когда произойдет смена общей атмосферы и эмоционального фона. И именно в этом месяце может реализоваться все то, что вы задумывали.

Астролог Влад Росс назвал счастливчиков и неудачников ноября, пишет "Главред".

Счастливчики ноября:

Стрельцы. Супер-удачный период в ноябре будет у Стрельцов. Планеты большого и малого счастья – Юпитер и Венера – будут находиться именно в этом знаке Зодиака. Особенно их благотворное влияние будет ощутимо в конце месяца. Стрельцов ждет успех в любви, гармоничные партнерские отношения, счастливые супружеские отношения или удачное бракосочетание. Представителей этого знака ждет успех в том, что связано с обустройством и ремонтом их дома, крайне выгодными будут операции с недвижимостью. Перед Стрельцами откроются новые возможности заработка, особенно будет фартить предпринимателям и тем, кто не боится риска и авантюр.

Читайте такжеТельца ждет успех с финансами, а Дев приятная встреча: гороскоп на неделю

Рыбы. Ноябрь для Рыб станет прекрасным временем. Удачно сложатся их дальние поездки, если таковые намечены. Девушки-Рыбы могут в это время выйти замуж за иностранца или встретить за границей своего будущего супруга. Рыбы в ноябре могут заняться повышением квалификации, уровня образования, посему, если в ноябре они отправятся на какие-то курсы или тренинги, это даст хороший результат и очень им пригодится. Среди прочего, Рыбы могут преуспеть в изучении оккультных наук. Кроме того, ноябрь для представителей этого знака станет отличным временем, чтобы заняться своим здоровьем: либо начать лечение, либо предпринять какие-то действия для профилактики каких-либо заболеваний, либо просто оздоровиться и восстановить силы. Планета, управляющая Рыбами, Нептун будет в очень благоприятном положении к Сатурну, что сулит представителям этого знака профессиональные достижения. Очень хороший месяц для Рыб, главное – не перегрузить себя делами. Рыбам нужно наконец расслабиться и выспаться.

Козероги. Весьма благоприятный месяц в плане реализации задуманного ждет Козерогов в виду того, что Сатурн, управитель Козерога, делает хороший аспект. Планы, проекты, дела, карьера, новые возможности, достижение поставленных целей – все это будет в ноябре у Козерогов. Если кто-то из представителей этого знака всю жизнь мечтал покорить какую-то горную вершину, взобраться на Джомолунгму, то не стоит медлить – в ноябре нужно реализовывать свои мечты. Для Козерогов будут открыты все дороги, звезды им дают карт-бланш. Козероги будут на гребне волны удачи.

Скорпионы. Хорошим ноябрь будет и у Скорпионов. Особенно в том, что касается восстановления связей, контактов, дружеских отношений, Скорпионы преуспеют. Представителям этого знака в ноябре можно заняться своим образованием, и это будет полезно для них. Им также будет везти во всем, что будет делаться в партнерстве. В коммуникации, общественной сфере и торговле Скорпионам будет фартить. Чем больше возможностей для реализации планов и проектов, которые появятся у них в этом месяце они используют, тем больше перспективных, удачных и долгосрочных проектов у них может появиться на будущее.

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которые встретят свою любовь в этом году

Неудачники ноября:

Тельцы. Марс во второй половине ноября входит в оппозиционный Тельцу знак – Скорпион, а в первой половине он будет находиться в сложном для Тельца знаке – Весы. Поэтому Тельцов ждут сложности в работе, конфликты, предательства, подставы. Также у представителей этого знака будет весьма повышенная травмоопасность в ноябре. Им нужно быть предельно аккуратными на дорогах, а в неблагоприятные и аварийные дни им вообще лучше избегать поездок. Тельцам следует полностью отказаться от дальних путешествий в ноябре. Этот период для них также будет неблагоприятным периодом, когда лучше воздержаться от перемен. Тельцам лучше затаиться и переждать это время, сидя тише воды, ниже травы.

Весы. Представителей этого знака ждет неудачный период, к тому же, травмоопасный, как и у Тельцов. Весам нужно остерегаться предательства и пакостей. Тайные враги могут "подложить свинью". В этом месяце Весам стоит воздержаться от каких-либо финансовых рисков, иначе можно разориться, а также не играть в азартные игры, иначе их постигнет проигрыш и финансовые неудачи.

Девы. У Дев в ноябре часто будут возникать сложности в отношениях с противоположным полом. В их жизни могут быть расхождения, разводы, сложные ситуации в семье. Девам в этом месяце лучше не брать кредитов (так как будут трудности с возвратом) и не одалживать никому денег, иначе долг им могут не вернуть.

Овны. Ноябрь у Овнов будет полон конфликтов, сложных ситуаций и размолвок с партнерами, в том числе бизнес-партнерами. Возможны также открытые противостояния, суды и следствия. Не все так гладко у Овнов будет и в семейной жизни – с супругой или супругом будут неизбежны неприятные ситуации.

Нейтральным ноябрь будет для следующих знаков:

Близнецы. У Близнецов будет прекрасная вторая половина месяца, особенно удачно и легко будут складываться отношения с противоположным полом. Более того, в этот период они могут встретить того, кто в последствии станет их брачным партнером. Да и в целом, во второй половине ноября у Близнецов отлично будут выстраиваться любые партнерские отношения. Однако первая половина месяца едва ли порадует Близнецов. Особенно первые десять дней станут травмоопасным периодом для них. В это время Близнецов ждут травмы, опасности, обман, разочарования и просто жуткие стечения обстоятельств. В первой декаде ноябре Близнецам лучше не проводить встреч и договариваться о чем-то важном для них.

Раки. У Раков более-менее благоприятной будет первая половина ноября. Особенно благоприятно будет складываться то, что касается возвращения домой, сменой местожительства и возвратом на историческую родину. Одним словом, в это время Раки будут стремиться вернуться в родные пенаты, и им это удастся. Удачно у Раков будут складываться любые дела и операции с недвижимостью. Они легко смогут восстановить в это время утраченные связи, найти родственников, с которыми давно не виделись. Но во второй половине месяца Ракам не будет везти в работе и карьере. Их ждут какие-то подлянки и гнусности со стороны коллег, конфликтные ситуации с начальством. Вплоть до того, что Раков могут просто так незаслуженно уволить. Поэтому Ракам стоит держать ухо востро во второй половине ноября.

Львы. У Львов очень благоприятной будет вторая половина ноября. У них все будет замечательно. Их будет ждать успех и гармония в любви. Им будет фартить в игре, они сумеют сорвать куш или легко получить много денег. Перед ними откроются новые возможности, будут новые многообещающие планы и проекты. Львам все будет удаваться после 15 ноября. А вот первая половина месяца станет для Львов стойким периодом трудностей и препятствий. Львам лучше никому в это время не верить и быть внимательными, во всем ища подвох. Кроме того, возможны проблемы со здоровьем, в частности, многие Львы могут простудиться.

Водолеи. Удача в ноябре для представителей этого знака будет переменчивой. Именно Водолеям больше, чем кому-либо, будет везти в плане реализации задуманного, так как Нептун экзальтирует в Водолее, а Сатурн управляет им. Особенно позитивной будет вторая половина месяца. Это хорошее время для творчества, открытия каких-то групп, бизнеса, предпринимательства. Перед Водолеями откроются новые горизонты и возможности. Возможны также поездки за рубеж, при этом Водолеи в этом месяце могут найти себя за границей, неожиданно в другой стране у них могут найтись друзья и соратники. Однако в первой декаде ноября для Водолеев существует большая опасность ДТП и несчастных случаев. А так, очень позитивный месяц для Водолеев, когда будет внедрены какие-то новшества в их жизнь, что позже принесет существенную финансовую отдачу.