Астролог назвал три знака Зодиака, которые встретят свою любовь в этом году

Эти знаки будут купаться в любви и эротических наслаждениях в последние месяцы уходящего года.

Гороскоп 2019 поведает о счастливчиках, которые успеют встретить свою вторую половинку до конца текущего года.

Известный астролог Павел Глоба составил любовный гороскоп, в котором назвал три знака Зодиака, пишет "РБК Украина". Они будут купаться в любви и эротических наслаждениях в последние месяцы уходящего года. А кому-то уготована свадьба под бой курантов.

Раки

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Раков в преддверии Нового 2020 года ждут кардинальные перемены в личной жизни, о которых они так долго мечтали. Вы станете настоящими магнитами для противоположного пола. Для семейных Раков начнётся новый медовый месяц. А одинокие Раки встретят свою судьбу, с которой пойдут по жизни дальше. Работу можно отодвинуть подальше, здесь и так все хорошо, и полностью отдаться чувствам.

Львы

Львы будут стремиться к ярким эмоциям и новым незабываемым впечатлениям. Астролог уверен, что все их мечтания сбудутся до конца года. К ярким эмоциям и событиям будет стремиться Лев на протяжении всего месяца. Одинокие Львы получат неожиданное предложение руки и сердца, а быть может, пойдут под венец под бой курантов. Все будет сопутствовать настоящей сказкой, в которой они встретят новогоднюю ночь.

Козероги

Трудолюбивым Козерогам астролог рекомендует отложить карьерные помыслы подальше - на январь-февраль. А месяцы уходящего 2019 года полностью посвятить личной жизни, которая выйдет на первый план. Семейным Козерогам стоит получше присмотреться к своей второй половинке, она вас удивит сюрпризами и откроется с новой стороны. А чего не рекомендует Павел Глоба, так это засматриваться "налево", к настоящей любви это не приведет, а верного спутника можно потерять.