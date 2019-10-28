Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в последнюю неделю октября

Астрологи рассказали, каким будет настроение звезд и планет на этой неделе и как нужно встретить последний месяц осени.

Появился гороскоп на неделю, 28 октября - 3 ноября, для всех знаков Зодиака.

Астрологи говорят, что в этот период важно освободить свой разум от всего лишнего, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов начинается период, когда на первое место по значимости выходит сфера финансов и работы. На этой неделе Овнов не ожидает серьезных изменений, но в целом звезды станут для них чуть позитивнее. Этим людям необходимо продолжать прежний путь и не рисковать. Астрологи рекомендуют Овнам проявлять больше терпения и не вступать в конфликты на этой неделе.

Телец

Со 2 ноября жизнь Тельцов начнет меняться, так что полезно будет менять обстановку, отдыхать, совершать покупки. Представителей этого pнака Зодиака могут взволновать некоторые вопросы, касающиеся личной жизни. Кто-то может задуматься о причинах одиночества.

Близнецы

Близнецам для обретения счастья нужно не найти что-то, а наоборот, избавиться от лишнего. Речь идет о нескольких вещах, которые мешают видеть мир в правильном свете. Они затрудняют достижение успеха. Пришло время определить свои слабые стороны, ведь они есть у каждого из нас.

Рак

У Раков начинается довольно непростой период. В конце и в самом начале недели этих людей могут захлестнуть неприятные мелкие неурядицы дома и на работе, в любви и в финансовой сфере. Справиться с ними поможет лишь терпение и немного настойчивости. Не стоит бросать начатые дела сейчас, потому что Раки близки к победе.

Лев

Окружающие люди по отношению ко Львам станут более отзывчивыми и открытыми. В жизни представителей этого pнака начинается новый период, когда они могут завести новых друзей, а также избавиться от ненужных знакомств с токсичными людьми. Планеты и звезды сейчас не претерпевают никаких изменений в энергетике, поэтому стоит заниматься привычными делами дома и на работе.

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Дева

Девам стоит научиться защищаться от энергетических вампиров, потому что на этой неделе они активизируются. Желательно выбирать окружение правильно. Нужно больше общаться с друзьями и родственниками, а также с теми, кто заслуживает полного доверия. Остальных лучше не посвящать в свои планы. В начале недели возможны негативные мысли, страхи, могут напомнить о себе старые комплексы и обиды.

Весы

У Весов наступает время, когда можно отлично отдохнуть, сменить обстановку, преобразить себя и свою жизнь. Не нужно бояться говорить о своих успехах, думать о хорошем и стремиться к решению проблем. Повышенная активность — ключ к успеху на этой неделе. Астрологи отмечают, что в конце октября Весам будет проще адаптироваться к изменениям, поэтому можно смело искать новую работу.

Скорпион

Если в делах и в работе Скорпионам стоит переходить от слов к действиям и проявлять больше смелости, то в любви лучше пока просто закинуть удочку и ждать. Торопить события в амурной сфере сейчас нежелательно.

Стрелец

Любовные дела для Стрельцов будут очень важны. Вторая половинка может стать более придирчивой и склонной к критике. Лучше не отвечать негативом на негатив, иначе можно спровоцировать ссору и разлад. Традиционно считается, что Стрельцы любят путешествия и смену обстановки. На этой неделе лучше избегать дальних поездок, а также грандиозных покупок.

Козерог

У Козерогов наступает время повышенной активности в амурной сфере. Одиноким представителям этого знака удастся найти вторую половинку, если они активизируются и не будут бояться знакомств. На работе Козерогов ожидают новые возможности, особенно тех, кто занят творческой деятельностью.

Водолей

У представителей этого знака будет возможность кардинально изменить свою жизнь. В целом эти семь дней будут крайне продуктивными для Водолеев. В любовной сфере этим людям нужна вера в себя, а также позитивное мышление. Произвести хорошее впечатление на окружающих можно при помощи оптимизма и юмора.

Рыбы

Важно настроиться на деловой лад, потому что в этой сфере могут появиться новые возможности. Также полезно будет заняться домашними делами, уборкой. Жизнь повернет в новое русло, так что нужно держаться крепче, чтобы не упустить удачные шансы. Вполне возможно, что на этой неделе произойдут какие-то важные события, которые помогут Рыбам взглянуть на окружающий мир по-новому.