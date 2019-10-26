Гороскоп на 27 октября: астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в воскресенье надо поберечь силы

Что звезды обещают всем знакам Зодиака – читайте в гороскопе на завтра, 27 октября.

Появился астрологический прогноз на завтра, 27 октября, для всех знаков Зодиака.

27 октября астрологи советуют поберечь силы и не поддаваться желанию вновь раздуть ссору. Не рекомендуется начинать новые дела или пытаться резко переломить ход событий.

Овен

27 октября многие Овны окажутся в небезопасной обстановке. Если атмосфера накалена, вам лучше не провоцировать окружающих (впрочем, как и им вас). Не стоит «наступать на больную мозоль» партнеру, если он не в духе. Важно избежать столкновения утром, по горячим следам вчерашних событий. Нежелательно раздувать завтра искры недавней ссоры, лучше использовать любой шанс проявить великодушие и пойти на уступку.

Телец

Для Тельцов 27 октября пролетит в вынужденных хлопотах, вызванных сегодняшними событиями. Атмосфера вплоть до вечера останется возмущенной. Завтра возможна нервозность, попытка срочно исправить поломку или устранить причиненный вред. Во взаимодействии с людьми нужен баланс принципиальности и вежливости. Новые шаги лучше отложить: завтра в сюжете будет оригинальный поворот. Не стоит отрезать путь к переговорам.

Близнецы

27 октября станет насыщенным, но вполне безопасным для осторожных Близнецов, которые не стали испытывать судьбу, учли расстановку сил в моменте и решили наблюдать за чужой игрой, не участвуя в ней. Азартные активные Близнецы завтра будут праздновать нелегкую победу либо залечивать раны после похвальной, но неудачной попытки. Можно рассчитывать на моральную поддержку, с материальной компенсацией будет сложнее.

Рак

Для Раков 27 октября будет нервозным. Неспокойная атмосфера может вплоть до ночи царить дома, в семейных или партнерских отношениях, в любых делах, отнявших у вас много сил. Возможно, завтра придется разгребать последствия каких-то работ, ссоры, острой борьбы. Велик риск принципиальной неудачи, но «подсластят пилюлю» положительные побочные эффекты. Например, возможность быстро залечить травму или восполнить дефицит.

Лев

Завтра у Львов есть возможность повлиять на события в своем окружении, но может не быть желания. Наиболее близко к сердцу будут приняты сюжеты, связанные с вашей семьей, частными делами, личными владениями, домом, авто, проблемами родни, партнеров, соседей. 27 октября вам не придется выбирать направление и стиль действий: их задаст обстановка. Но в ваших силах внести в любую острую ситуацию нотку оптимизма.

Дева

Завтра звезды не советуют Девам форсировать события. Равно бесперспективны попытки начать что-то с нуля и резко развернуть в другую сторону сложившийся ход дел. Уже в понедельник история примет иную окраску, а 27 октября вам лучше сделать своей главной целью минимизацию ущерба (или другие меры, строго необходимые по ситуации). Не усугубить проблему куда важнее, чем срочно дать делу новое направление.

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Весы

27 октября Весам стоит сбавить темп и осторожнее потакать своим импульсам, иначе в личном активе окажется больше поражений, чем побед. Завтра возможны резкий упадок сил, негативная отдача от нагрузок, травмы, боли, раздражительность. Акцент на мире или войне сейчас ставите вы. Важно принять реальность, учесть не только свои права, нужды, амбиции и благие намерения, но и разрушительный эффект своей политики.

Скорпион

Завтра Скорпионам стоит свести к минимуму (а лучше к нулю) любую свою инициативу. Также не рекомендуются участие в совместных делах и лишний энтузиазм в решении чужих проблем. В итоге, именно вы рискуете принять на себя основной удар, будь то опасность, формальная ответственность или сопутствующий моменту моральный груз. 27 октября исключение придется сделать для самых близких людей и самых важных проектов.

Стрелец

27 октября Стрельцы легко поддаются спортивному азарту и включаются в напряженные события, в том числе – коллективные. Завтра многие Стрельцы примут участие в делах группы, в социальных и политических событиях, в жесткой небезопасной игре. Если вы не в меру активны, звезды предостерегают вас от медвежьей услуги друзьям и соратникам: в результате вашего энтузиазма могут серьезно пострадать именно они, а не вы.

Козерог

Козерогами вплоть до ночи правит страх потерять достигнутое. 27 октября будет естественным желание удержаться на вершине, обойти конкурентов. Важно не идти по головам, оставаться дипломатом. Завтра справедливая уравновешенная тактика поможет вам не только сохранить позиции, но и получить побочную выгоду, например, поблажку или какое-то право. Но бонусы рано пускать в ход, должны сложиться подходящие обстоятельства.

Водолей

Завтра Водолеям будет небезынтересно включиться в авантюру. Приключение может быть и принудительным, особенно, если вы заложник ситуации, имеете мало прав, находитесь в дороге или на чужой территории. К счастью, даже вдали от привычных условий вы сможете рассчитывать на минуты удачи. Если нет поблажек со стороны закона, вас ждет помощь друзей, чье-то покровительство или просто везение, милость небес.

Рыбы

Завтра звезды настоятельно советуют Рыбам исключить любые инициативы и лишнюю суету. 27 октября вплоть до ночи небезопасны не только начинания с нуля, но и попытки переиначить события, не только персональная, но и парная (коллективная) активность. Даже в рутинных процедурах возрастает риск досадных осечек, повышается вероятность мелких травм или обострения давних разногласий. Не стоит отправляться в путь.