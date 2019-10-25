Гороскоп на 26 октября 2019: какие знаки Зодиака ждут сюрпризы, а кого - разочарование

Что нам звезды сулят в субботу, читайте в гороскопе Павла Глобы.

Появился астрологический прогноз на завтра, 26 октября, для всех знаков Зодиака.

Астролог Павел Глоба рассказал, какие сюрпризы нас ждут в субботу, передает SlovoFraza.

Овен

Хорошо продумывайте каждый свой шаг и тогда сможете избежать серьезных ошибок, а в следствии получить хороший результат, который обязательно заметят. Есть вероятность, что получите повышение или другое заманчивое предложение по работе.

Телец

Будьте сегодня бдительны, не давайте обещаний, которых не можете выполнить и не обнадеживайте других. Есть вероятность, что не сможете сдержать свое слово, что повлечет за собой недомолвки и разногласия.

Близнецы

Можете получить от любимого человека приятный сюрприз или подарок. Принимайте все с радостью и благодарностью – у вас начинается новый этап в отношениях.

Рак

Начинается сложный период в жизни, потому будьте бдительными и следите за своими словами. На работе не конфликтуйте, а в семейных и романтических делах – прислушивайтесь к мнению своего любимого человека.

Лев

26 октября отличный день, чтобы исправить ошибки прошлого и наметить цели на будущее. Внимательность к деталям и скрупулезность – ваши верные друзья сегодня.

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Дева

Будете сегодня на коне – ваша активность выльется в высокую эффективность. Сможете закончить все дела, за которые беретесь и получите хороший результат. Воспользуйтесь этим на полную.

Весы

Будьте активнее, иначе жизнь пройдет мимо вас. Беритесь за новые дела, общайтесь и налаживайте новые контакты. 26 октября время активных действий во всех сферах.

Скорпион

Благоприятный день, чтобы воплотить все свои желания в жизнь. Начинайте с маленьких шажков и они обязательно приведут вас к успеху. Вы полны энергии и желания получить больше.

Стрелец

Можете почувствовать себя сегодня безнадежным и неуверенным в себе. Чтобы мотивировать себя и подзарядиться энергией, сделайте то, что любите – пойдите на массаж, в тренажерный зал, к косметологу, встреться с друзьями. Отдохните и настройтесь на правильный лад.

Козерог

Уделите сегодня время своим отношениям. Поразмышляйте, как можно их улучшить и то привнести, чтобы вам обоим стало комфортнее. Не исключено, что потребуются перемены и начать нужно с себя.

Водолей

Ваш любимый человек может преподнести вам подарок или сделать сюрприз. Будьте внимательны к нему сегодня и ваши отношения подарят вам только приятные моменты.

Рыбы

Сконцентрируйтесь на работе – сегодня полезно будет подтянуть все свои хвосты и закрыть задачи, которые висят уже продолжительное время и не дают вам двигаться дальше. Рабочие вопросы сегодня будет решаться легко.