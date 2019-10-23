Гороскоп на 24 октября 2019: предупреждение для Водолея и удачный день у Овна

Появился прогноз астролога на четверг, 24 октября.

24 октября – сложное время для работы. В четверг нужно уделить внимание улучшению личной жизни.

Подумайте о том, что давно хотели сделать, но постоянно откладывали по той или иной причине. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 24 октября, передает SlovoFraza.

Овен

В этот день вас ждет явное влияние позитивных вибраций. С самого утра ваше настроение может быть не очень приятным, но ближе к обеду все начнет приобретать новые краски. Можно планировать на этот день любые встречи.

Телец

24 октября вам однозначно не стоит засиживаться дома. Постарайтесь выбраться на свежий воздух под любым предлогом. Даже 15 минут на улице пойдут вам на пользу. И не забывайте тепло одеваться.

Близнецы

Ваша мечта сейчас словно от вас ускользает. Но это только иллюзия. На самом деле, все идет именно так, как должно. Просто вам хочется ускорить события из-за собственной нетерпеливости. Держите себя в руках.

Рак

Вероятно, вам придется сегодня немало поработать. Это может немного выбить вас из колеи, так как придется корректировать кое-какие планы. Но не спешите расстраиваться. Чем больше усилий приложите сегодня, тем больше времени сэкономите завтра.

Лев

С вашим характером сейчас сложно спорить. Он словно затуманивает ваш разум, заставляя действовать совсем нелогично. Постарайтесь прислушиваться к словам окружающих. И не спешите принимать важные решения.

Дева

Вам может захотеться кого-то обмануть. Это может казаться самым легким выходом из ситуации, но не стоит действовать слишком опрометчиво. Ваше вранье может очень плохо сказаться на репутации в будущем.

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Весы

Пересмотрите свои планы на неделю. Не слишком ли мало приятных занятий вы себе запланировали? Да, дела никуда не денутся. Но ведь и полностью ограждать себя от веселья – совсем неправильная тактика.

Скорпион

Верите или нет, но вы сейчас совершенно правы. Многие вас отговаривают, но вы верите в свою позицию и отстаиваете ее. И поступаете верно. Единственное, что стоит учитывать – вы можете отвечать людям слишком резко. Следите за своим тоном.

Стрелец

Перед новым жизненным этапом вам следует набраться сил. 24 октября вы можете получить новость, к которой будете не совсем готовы. Постарайтесь реагировать спокойно и продумать все детали дальнейших действий.

Козерог

Работа будет требовать от вас усиленной концентрации на деталях. Не доверяйте случаю, лучше проверьте все нюансы дважды. Очень вероятно, что кто-то в вашем окружении выполнил свою часть обязанностей не совсем тщательно.

Водолей

Вы можете быть очень неуклюжими, поэтому с осторожностью беритесь за дела, которые требуют предельной аккуратности. Постарайтесь не брать на себя большого количества работы в этот день.

Рыбы

24 октября ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Используйте это, чтобы наладить отношения с кем-то, с кем в последнее время они не складываются. В общении старайтесь быть мягче и аккуратнее.