Астролог назвал самые жестокие и самые добрые знаки Зодиака

Эксперт рассказал, какие знаки Зодиака являются самыми гуманными и человечными, а которых - стоит остерегаться.

Среди всех знаков Зодиака условно можно выделить 3-х наиболее опасных и жестоких знаков и 3-х самых человечных. Во всех других знаках эти качества проявлены не так ярко или более-менее сбалансированы.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Самые гуманные знаки Зодиака:

1 место. Самые человечные - это представители знака Водолей. Они - самые умные, гуманные, очень любящие и ценящие природу. Часто это люди с глобальным мышлением и широкими взглядами. При этом они не понимают, почему в мире столько сыр-бора из этих жалких денег. Для Водолея важнее - люди. Неспроста именно Водолей - знак дружбы и человечности. Славяне под покровительством Водолея, а потому славяне по праву считаются самым человечным народом.

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2 место. Следующими по человечности и гуманности являются Рыбы. Это объясняется тем, что Рыбы находятся под покровительством двух планет любви: управляет ими планета высшей любви - Нептун, а также в этом знаке Зодиака находится другая планета "земной" любви - Венера. Поэтому Рыбы всегда изначально настроены на человечность и любовь. Они часто идут по благостному пути и готовы отдать другому последнюю рубашку. Рыбам свойственно самопожертвование. Часто они отказываются от собственных желаний и потребностей во имя любимого человека. Они могут жертвовать многим, касающимся их самих, ради высших целей. Этот знак Зодиака связан с религией и высшей любовью, верой и надеждой.

3 место. Третьими по человечности являются Стрельцы. Им присуща широта взглядов, понимание, милосердие. Это знак учительства. Это знак широкого кругозора и больших пространств. Стрельцам присущ энтузиазм и стремление к глобальным открытиям.

Самые жестокие и опасные знаки:

1 место. Скорпионы, вне всякого сомнения, по этим параметрам на первом месте. Так уж повелось, что именно среди самых жестоких убийц, преступников и маньяков больше всего Скорпионов. Насилие и контрабанда связаны именно с этим знаком. Скорпионы ради достижения своей цели способны на все, жестоко мстить и убивать. Скорпионы ни перед чем не останавливаются. Часто этот знак Зодиака изображали не только как скорпиона, но и как волка, ската и других хищных опасных существ. Скорпионы ради наживы и чего-то важного для них способны идти на сделку с совестью. Например, тот же Водолей никогда не пойдет на сделку с совестью, а Скорпион - запросто, не задумываясь.

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2 место. Выстраивая свои отношения с Козерогами, помните, что представители этого знака - на втором месте по жестокости. Козероги способны пробить все и всех, пойти по трупам ради своей. Особенно если Козерога привлекает какой-то влиятельный пост или доходное место, манит власть и успех, будьте с ним на чеку. Козерогом управляет пробивная планета - Сатурн, плюс Марс в экзальтации. Козероги настолько зацикливаются на себе, что не видят никого и ничего вокруг.

3 место. Среди опасных и жестоких знаков Зодиака на третьем месте - Овны. О жестокости и опасности того или иного знака свидетельствуют ярко проявленные Марс и Сатурн. Так, в Овне Марс в обители, но Сатурн - в падении. То есть они не так опасны, как Скорпионы, но и с ними не стоит расслабляться. Овны нередко бывают ожесточенными грабителями, наемниками и убийцами. Некоторые Овны, правда, оказываются способными обуздать свою природу, свойственную их знаку Зодиака - тогда они становятся успешными спортсменами. В таком случае агрессия и упорство Марса идет на упорные физические тренировки. Овны очень воинственные и агрессивные. Женщины-Овны всегда воюют со своими мужчинами.

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