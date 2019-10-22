Гороскоп на неделю: астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет

Павел Глоба рассказал, что нас ждет в обозримом будущем.

Появился гороскоп на неделю, 21-27 октября, для всех знаков Зодиака. При этом астролог Павел Глоба рассказал, кому стоит быть осторожными в этот период.

Среди неудачников недели - три знака Зодиака, передает SlovoFraza.

Дева

Риск совершить ошибку будет самым высоким 24 числа, когда звезды и планеты войдут в сильный диссонанс. В этот день понадобится чаще соблюдать осторожность. На этой неделе можно заняться шопингом, посвятить побольше времени своему внешнему виду. Астролог советует больше общаться с людьми, знакомиться. Не стоит забывать про друзей и близких, ведь им тоже время от времени требуется помощь, внимание и поддержка.

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Скорпион

Самым неблагоприятным днем для Скорпионов может стать 22 октября. Уже на следующий день ситуация восстановится почти полностью. В понедельник, четверг и пятницу может произойти нечто очень важное. В любви лучше избегать ревности и не критиковать близких людей без причины. В некоторых любовных и деловых вопросах понадобится смелость.

Козерог

В плане энергетики неблагоприятными для Козерогов станут выходные дни. Есть вероятность того, что удача покинет их, поэтому лучше окружить себя домашними заботами и расслабиться. Будние дни могут стать очень необычными и динамичными. Павел Глоба советует просить о помощи коллег, если ситуация совсем безвыходная. Звезды и планеты расположились таким образом, что можно будет попробовать поменять обстановку, сменить работу, завести новые знакомства.

Ранее известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым на этой неделе, 21-27 октября, улыбнется судьба.