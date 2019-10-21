Гороскоп на 22 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кто поймает удачу за хвост, а кого ждут неприятности

Умозаключения, к которым вы придете завтра, 22 октября, будут отличаться большой глубиной и продуманностью, говорят астрологи.

День 22 октября чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Во вторник у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.

Об этом говорится в гороскопе на 22 октября для всех знаков Зодиака, передает "1001goroskop".

Овен

Овну лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Овна завтра будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Телец

Чтобы этот день прошел у Тельца позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет во вторник раздражать Тельца сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе завтра могут испортить Тельцу настроение на весь день.

Близнецы

Близнецов могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Близнецы не хотят провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, им лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное.

Рак

Рак имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Рака в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Лев

Лев 22 октября будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Льву придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого завтрашний день у Льва пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Дева

Лучшее, что может сделать 22 октября Дева, – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела завтра Деве лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

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Весы

Во вторник центральное место в планах Весов будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Весов будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное.

Скорпион

На протяжении дня Скорпион будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела.

Стрелец

В этот день главным врагом Стрельца может стать его собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, завтра вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.

Козерог

Самолюбие Козерога будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Козерога обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.

Водолей

22 октября Водолею лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Водолею полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

Рыбы

Рыбы могут с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день их взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Рыб раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!