Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - прогноз астролога

Среди счастливчиков недели - три знака Зодиака.

Гороскоп 2019 расскажет, кому из знаков Зодиака следует собраться с духом, чтобы не пустить все возможности, которые им подготовили звезды.

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым на этой неделе, 21-27 октября, улыбнется судьба, передает Styler.

Овен

На вас будет оказывать сильное влияние неблагоприятный Нептун, из-за чего вы рискуете оказаться в несколько сложном положении. Но, сильно переживать по этому поводу не стоит. Также не нужно зацикливаться на текущих трудностях.

Чтобы получить серьезную прибыль, необходимо будет действовать последовательно. Кроме того, вам поступит важная информация от третьего лица, которая повлияет на ваше будущее благополучие.

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Рак

На этой неделе все дела по дому поручите домочадцам, а сами после работы лучше отдохните дома или погуляйте на улице. Выходные будут благоприятными для увлекательного путешествия.

Но на работе нужно выложиться по полной, так чтобы вас заметило начальство. Если вы будете стараться, то получение премии будет не за горами. Если вы планируете начать работать сами на себя, сейчас идеальный момент для этого.

Стрелец

Если вы хотите поручить благоустройство дома сторонним специалистам, то их следует выбирать тщательнее, чтобы все прошло действительно так, как вы задумали.

На этой неделе позвольте себе немного отдохнуть от хлопот и проведите время с семьей. В первой половине недели вероятна неожиданная прибыль, которая позволит вам воплотить в жизнь ваши мечты. Не стоит сразу разбрасываться деньгами.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет пользоваться особенном вниманием у звезд в 2020 году.