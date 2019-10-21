Гороскоп на неделю: астролог рассказал, что звезды сулят каждому знаку Зодиака

Кому 21-27 октября следует быть осторожным, а кому стоит расслабиться и немного отдохнуть – советуют астрологи.

Появился гороскоп на неделю, 21-27 октября 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Льву астрологи советуют остерегаться зависти со стороны окружающих, а Стрельцу – не пренебречь шансом, чтобы осуществить задуманное, говорится в астропрогнозе "Фактов".

ОВЕН. Вероятнее всего, предстоящий период станет для вас небольшим испытанием на личном фронте. Старайтесь быстро переключать свое внимание, не концентрируясь долго на чем-то одном. Это даст возможность избежать всевозможных недоразумений.

ТЕЛЕЦ. Не стоит забывать о том, что молчание – золото, и придерживать свой язык даже в случае, когда очень хочется высказаться. Вопросы, для решения которых вы приложили значительные усилия, будут наконец-то решены.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас крайне важно сейчас находить источники положительных эмоций. При этом все средства будут хороши. Не берите близко к сердцу то, что не представляет собой какую-то глобальную проблему, спокойнее воспринимайте все.

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РАК. Иногда не лишним будет обратиться за помощью к коллеге или попросить совет у руководства. Вероятнее всего, вы окажетесь именно в такой ситуации. Самое время назначать романтические свидания, делать предложение руки и сердца.

ЛЕВ. Бойтесь зависти со стороны окружающих. Не раскрывайте свои карты ни перед кем и обходите стороной любителей плести интриги. Больше сил и внимания уделяйте близким людям – они сейчас в этом нуждаются как никогда.

ДЕВА. Вас сложно будет застать дома в ближайшее время – жажда деятельности не даст сидеть ни минуты. Хороший период наступает для тех, кто хочет повысить свой образовательный и профессиональный уровень.

ВЕСЫ. Стоит перенести встречи с деловыми партнерами на более подходящий период. Будьте предельно осторожны, подписывая какие-либо документы, особенно финансового характера. Больше внимания уделяйте бытовым мелочам, которые сейчас выходят у вас на первый план.

СКОРПИОН. Можете начинать дело, к которому шли последние несколько недель. Есть надежда, что люди, которым вы доверили свои планы, станут достойными партнерами. Не забывайте также о личной жизни.

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СТРЕЛЕЦ. Имеете все шансы для того, чтобы осуществить задуманное. Хорошее время для тех, кто ищет новое место службы – получите заманчивое предложение, и возможно даже, не одно. Будьте терпимее к капризам своих близких.

КОЗЕРОГ. Особых поводов для тревог не предвидится, поэтому можете расслабиться и немного отдохнуть. Хорошее время для заключения сделок купли-продажи, поиска источника дополнительного заработка.

ВОДОЛЕЙ. То, что вызвало ваше беспокойство и мешало спать по ночам, наконец-то уладится. Вы останетесь довольны результатом и будете полны новыми планами на будущее. Старайтесь только ставить перед собой реальные задачи.

РЫБЫ. Излишняя раздражительность, желание постоянно выражать свое несогласие в разговоре с окружающими, конечно же, не будет способствовать вашему авторитету. Это говорит о том, что подобное поведение – не лучший способ заявить о себе.