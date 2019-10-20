Гороскоп на 21 октября 2019: кому астрологи прогнозируют тяжелый понедельник

День в целом обещает быть очень плодотворным, если удастся преодолеть лень и пассивность.

Звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче, чем обычно. Однако не всегда достаточно знать, что и как сделать. Нужно еще и хотеть это осуществить, а вот к деловой активности день вас, к сожалению, совсем не располагает.

Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день будет очень плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д., пишет 1001goroskop.

Овен

В голове у Овна то и дело будут рождаться различные планы, касающиеся обустройства дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивные и разумные, но их может быть так много, что не факт, что у Овна когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. 21 октября неплохо было бы сосредоточиться на чем-то одном. И проработать этот вопрос до конца.

Телец

Даже Тельцы, не страдающие излишней любовью к философии, могут почувствовать удивительную и безудержную тягу к этой науке. Идеи, которые будут приходить Тельцу в голову, завтра будут казаться ему молниеносными и интересными. Однако уже через несколько дней они, вероятно, покажутся полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

Близнецы

В голову Близнецов 21 октября могут прийти интересные мысли о том, как лучше и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадь обязательно стоит. Придет время, и они могут дать очень существенную прибыль. А вот что касается любви, то Близнецам много думать вредно. Лучше действовать.

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Рак

Рак почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сразу, Рак просто предпочтет переступить через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности - вполне.

Лев

День у Льва будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особых потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, тщательно намеченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченном делам и планам. В то же время, скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно!

Дева

Окружающим может казаться, что Дева мудрит и несет несусветную глупость. Более того, иногда это будет казаться и самой Деве! Между тем, рациональных зерен в ее рассуждениях будет достаточно много. Просто именно 21 октября Дева будет склонна все усложнять и формулировать свои мысли слишком витиевато.

Весы

21 октября весь день у Весов может пойти на обдумывание разного рода идей и планов. Планы могут быть очень разными, начиная от мыслей по перестройке дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

Скорпион

Лучшим решением для Скорпиона будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. И удовольствие от таких занятий 21 октября будет немало. Если лень решать задачи или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-то экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

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Стрелец

Ничто так не будет раздражать Стрельца, как прописные истины, озвученные кем-то! Любая банальность будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Стрельца, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять! Единственное, что 21 октября будет наполнять Стрельца оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Козерог

Главный секрет успеха Козерога кроется в простоте! Жаль только, что сам Козерог будет склонен думать иначе, рискуя увлечься слишком сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Козерог будет 21 октября усложнять до такой степени, что рискует заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведения окружающих - поверьте, все гораздо проще, чем кажется!

Водолей

Водолей может почувствовать в себе непонятную любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными, будут не только решаться легче, чем обычно, но и приносить интеллектуальное удовольствие. Возможно, 21 октября вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно полезным явно не помешает! Хотя бы на уровне разгадывание кроссворда.

Рыбы

Если у Рыб есть желание укрепить свои позиции и улучшить имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то 21 октября этого легче добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, например, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше - из какого малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии). В этот день как никогда востребован интеллект!