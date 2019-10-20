Счастливчики Близнецы и неудачники Девы: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 21-27 октября.

Новая неделя, 21-27 октября, может быть очень напряженной, ведь многие из нас будут стремиться достичь желаемого любой ценой.

Об этом говорится в гороскопе Марины Скади, передает ТСН.

Овен

Много полезного можете сделать для себя и других людей, если будете убеждать, воодушевлять, рассказывать о реальных перспективах того или иного дела, проекта. Вместо самостоятельной физической активности наступает период взаимодействия с людьми. Будьте внимательны при общении с детьми, сдерживайте свою импульсивность.

Телец

Следует обратить внимание на свое здоровье, провести профилактику, просто беречь себя. Вероятны хронические обострения, падение настроения и отсутствие бодрости. Сложно принять важные решения, склонны к ошибкам.

Близнецы

Легче будут преодолеваться препятствия, а общий фон событий будет способствовать вашей активности. Хороший период энергично взяться за дело, вырваться вперед благодаря собственному опыту. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать.

Рак

Период любовных переживаний, романтики, душевности, дружеского общения. В социальной жизни положительные изменения, вероятны денежные поступления, заключение официальных союзов и выгодных партнерских взаимоотношений. Тем не менее будьте готовы к препятствиям, которые иногда возникают.

Лев

Случайное знакомство, пусть даже в конфликтной ситуации, может перерасти в романтическую историю. Из минусов этого периода — лень и отвращение к рутине. Прекрасный выход из положения — переключиться на дела, требующие творческого подхода и фантазии, занятия искусством, общением с детьми.

Дева

Можете почувствовать недомогание. Дел много, сил мало, здоровье беспокоит, быт заедает, нет энтузиазма. Но есть повышенное чувство долга, которое возвращает к трудовым будням. Усиливается требовательность и педантизм, внимательность к мелочам и стремление к порядку.

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Весы

Может возникнуть сильное желание смотреть и изготавливать красивые вещи. У вас могут проявиться художественные способности, желание творить. Повышается зависимость от мнений и оценок окружающих, поэтому приходится заниматься вопросами имиджа.

Скорпион

Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при необходимости решения дел в этот период. Неделя благоприятна для начала новых дел, реализации творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Негативными сторонами этого периода является повышенная амбициозность и эгоизм.

Стрелец

Даже если вы постараетесь найти нейтральную позицию, все равно окажетесь в центре внимания и будете задавать тон. Можно использовать это для организации рабочего процесса, привлечения сотрудников к совместным активным действиям. Вы сейчас можете вырваться вперед и стать лидером. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения.

Козерог

Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Удачный период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев.

Водолей

Отложите на другой период решение важных вопросов, заключение сделок, вложение финансов. Конфликтные ситуации с коллегами и начальством могут испортить карьеру. Сложно найти поддержку и покровительство даже понимание. Повышенная эмоциональность, наряду с внешней подавленностью могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними.

Рыбы

В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, а помощь и поддержка приходят сами собой. Легко решаются финансовые вопросы, можете провернуть не одну удачную сделку. Вам открываются новые перспективы, имеет смысл получить сейчас дополнительные знания, посетить семинар или тренинг.