Два знака Зодиака ждет прибыль на этих выходных - прогноз астролога

Два знака Зодиака ждет ошеломительный финансовый успех на выходных 19 и 20 октября, говорится в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп 2019 называет главных везунчиков октябрьских выходных 19-20 числа. Эти знаки Зодиака, по прогнозу известного астролога Павла Глобы, уже сегодня-завтра если не обогатятся, то уже точно поправят свое материальное положение.

Планеты обещают этим двум знакам невероятный фарт в финансовой сфере 19 и 20 октября, передает Styler.

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Рак

Энергия Раков будет бить ключом. Все вокруг станет объектом его интересов и бурной деятельности. Окружающим будет сложно ему в чем-либо отказать - противиться Раку - себе дороже.

Что привлечет Раку успех и деньги:

- сложные задачи;

- реализация глобальных замыслов;

- преодоление преград;

Астролог не рекомендует Ракам загонять себя в жесткие рамки, а также не советует дела, которые предполагают дипломатичность.

Дева

Дева сможет удивлять окружающих своей креативностью. Если захочет, она может стать генератором творческих и нестандартных идей. Единственное условие: широту мышления Девы ничто не должно ограничивать.

Что привлечет Деве успех и деньги:

- новый, экспериментальный подход к привычным делам;

- решение нестандартных задач;

- любые вопросы, которые нельзя решить логикой.

А вот дела, требующие терпения и умения концентрироваться, могут привести Деву к краху, считает Глоба.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет пользоваться особенном вниманием у звезд в 2020 году.