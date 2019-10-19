Два знака Зодиака ждет прибыль на этих выходных - прогноз астролога
Гороскоп 2019 называет главных везунчиков октябрьских выходных 19-20 числа. Эти знаки Зодиака, по прогнозу известного астролога Павла Глобы, уже сегодня-завтра если не обогатятся, то уже точно поправят свое материальное положение.
Планеты обещают этим двум знакам невероятный фарт в финансовой сфере 19 и 20 октября, передает Styler.
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Рак
Энергия Раков будет бить ключом. Все вокруг станет объектом его интересов и бурной деятельности. Окружающим будет сложно ему в чем-либо отказать - противиться Раку - себе дороже.
Что привлечет Раку успех и деньги:
- сложные задачи;
- реализация глобальных замыслов;
- преодоление преград;
Астролог не рекомендует Ракам загонять себя в жесткие рамки, а также не советует дела, которые предполагают дипломатичность.
Дева
Дева сможет удивлять окружающих своей креативностью. Если захочет, она может стать генератором творческих и нестандартных идей. Единственное условие: широту мышления Девы ничто не должно ограничивать.
Что привлечет Деве успех и деньги:
- новый, экспериментальный подход к привычным делам;
- решение нестандартных задач;
- любые вопросы, которые нельзя решить логикой.
А вот дела, требующие терпения и умения концентрироваться, могут привести Деву к краху, считает Глоба.
Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет пользоваться особенном вниманием у звезд в 2020 году.