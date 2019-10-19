Гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неудачи, а кого - сказочный успех

Решиться на смелый шаг — главная задача ноября, говорит астролог.

Появился гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака от астролога Юлии Береговой.

По ее прогнозу, жажда перемен овладеет нами не на шутку, передает Liza.

Овен

Начало первой декады принесет Овнам воодушевление и перспективы, а застопорившиеся проекты и задачи наконец-то получат новый импульс. Вы вступаете в полосу удач и побед. Не бойтесь рисковать, решительные шаги приведут вас к выигрышу.

Телец

Есть уникальная возможность сбавить темпы и расслабиться. Звезды советуют не тратить силы, отпустить проблемы и позаботиться об отдыхе. Хорошо бы начать занятия йогой. Сказать жесткое “нет” вредным привычкам легче всего у вас получится именно в ноябре. Третья декада месяца благоволит общению и знакомствам. Удачной идеей станут вечеринки и торжества. Вы сможете познакомиться с влиятельными людьми. Между тем звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от любых рисковых шагов в сфере финансов — авантюрные действия могут привести к долгам.

Близнецы

В этом месяце придется слегка остудить свой новаторский пыл и выступить в нехарактерной для вас роли — хранителя старых истин. Укрепляйте с таким трудом приобретенные позиции и не форсируйте события. Активно пользуйтесь многочисленными связями.

Рак

Вас ждет череда приятных событий, от удачных покупок до встреч с друзьями. Но если чувство безграничной ответственности все-таки заставит вас коротать осенние вечера в офисе, будьте готовы держать удар. Сумеете справиться с раздражением шефа — ждите бонусов.

Лев

“Сам себя не похвалишь, никто не похвалит” — ваш девиз на бли­жайшее время. Вы любите комплименты, загораетесь от них и сворачиваете горы всем на радость. Но друзья и близкие временно забыли об этом. Что ж, надо напомнить, чтобы не пострадала самооценка. Возразить никто не посмеет. Главное, справьтесь с раздражением и негативными мыслями и не срывайте гнев на домочадцах.

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Дева

Стратегический анализ — стихия скрупулезных Дев. Вот и займитесь любимым делом. Звезды поставят перед выбором: сохранение семейных уз либо свободное плавание в океане страсти. Не допускайте ни капли легкомыслия в тщательном планировании своего будущего. Конец месяца потребует от вас щепетильного отношения к своему здоровью.

Весы

Позвольте непростым ситуациям разворачиваться без вашего участия. Судьба расставит все по местам и продемонстрирует свою мудрость. Ваш удел — наблюдать за действом и мотать на ус. Не бойтесь что-то упустить, любые ваши идеи будут буквально материализовываться. Конец осени вы посвятите хозяйственным хлопотам, а их накопилось немало.

Скорпион

Вы осознаете свою способность добиться желаемого любой ценой: от прямого давления до искусного манипулирования. И наличие врагов вас нисколько не смущает, потому что нет противника сильнее и хитрее, чем вы сами. Экстремальные ситуации не выбивают вас из колеи, а наоборот, дают заряд бодрости. Но опасайтесь вставать в оппозицию к миру — это чревато печалью и последующим самоедством. Ноябрь обещает быть непростым, но очень продуктивным.

Стрелец

Ноябрь привнесет существенные перемены. Особенно это касается материальной сферы, а также работы и бизнеса. Появится необходимость избавиться от негативных мыслей, необоснованных страхов и скептических взглядов. Идей у вас будет более чем. Но не бросайтесь сразу же претворять все цели в жизнь, сначала удостоверьтесь, что точно не боитесь своих желаний. В любви царит полное взаимопонимание.

Козерог

Наконец вы дождались звездного часа. Все будет складываться легко и удачно. Даже сложные задачки так увлекут вас, что вы и не заметите, как решите их шутя. В работе внедряйте необычный подход. Но постарайтесь не брать на себя лишнюю ответственность, это чревато эмоциональным выгоранием.

Водолей

Смело и наверняка избавляйтесь от балласта в жизни. Если чистка пройдет успешно, в конце ноября откроете новую важную страницу. Правда, не вносите радикальных изменений в работу коллектива. Возможны конфликты.

Рыбы

Готовьтесь получать деловые предложения от иностранных коллег, начать или продолжить изучать языки, отправиться в дальние уголки мира. Ни секунды не раздумывайте! Общительность и мобильность вытолкнут вас из замкнутого круга в светлое будущее. Возможна поездка в другой город или даже страну: именно там произойдет незабываемый, но бы­стротечный роман, вы будете счастливы, и это главное!