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Гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неудачи, а кого - сказочный успех

05:54, 19 октября 2019
Астрология
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Ноябрь сулит перемены многим знакам Зодиака / 10deals.in

По ее прогнозу, жажда перемен овладеет нами не на шутку, передает Liza.

Овен

Начало первой декады принесет Овнам воодушевление и перспективы, а застопорившиеся проекты и задачи наконец-то получат новый импульс. Вы вступаете в полосу удач и побед. Не бойтесь рисковать, решительные шаги приведут вас к выигрышу.

Телец

Есть уникальная возможность сбавить темпы и расслабиться. Звезды советуют не тратить силы, отпустить проблемы и позаботиться об отдыхе. Хорошо бы начать занятия йогой. Сказать жесткое “нет” вредным привычкам легче всего у вас получится именно в ноябре. Третья декада месяца благоволит общению и знакомствам. Удачной идеей станут вечеринки и торжества. Вы сможете познакомиться с влиятельными людьми. Между тем звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от любых рисковых шагов в сфере финансов — авантюрные действия могут привести к долгам.

Близнецы

В этом месяце придется слегка остудить свой новаторский пыл и выступить в нехарактерной для вас роли — хранителя старых истин. Укрепляйте с таким трудом приобретенные позиции и не форсируйте события. Активно пользуйтесь многочисленными связями.

Рак

Вас ждет череда приятных событий, от удачных покупок до встреч с друзьями. Но если чувство безграничной ответственности все-таки заставит вас коротать осенние вечера в офисе, будьте готовы держать удар. Сумеете справиться с раздражением шефа — ждите бонусов.

Лев

“Сам себя не похвалишь, никто не похвалит” — ваш девиз на бли­жайшее время. Вы любите комплименты, загораетесь от них и сворачиваете горы всем на радость. Но друзья и близкие временно забыли об этом. Что ж, надо напомнить, чтобы не пострадала самооценка. Возразить никто не посмеет. Главное, справьтесь с раздражением и негативными мыслями и не срывайте гнев на домочадцах.

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Дева

Стратегический анализ — стихия скрупулезных Дев. Вот и займитесь любимым делом. Звезды поставят перед выбором: сохранение семейных уз либо свободное плавание в океане страсти. Не допускайте ни капли легкомыслия в тщательном планировании своего будущего. Конец месяца потребует от вас щепетильного отношения к своему здоровью.

Весы

Позвольте непростым ситуациям разворачиваться без вашего участия. Судьба расставит все по местам и продемонстрирует свою мудрость. Ваш удел — наблюдать за действом и мотать на ус. Не бойтесь что-то упустить, любые ваши идеи будут буквально материализовываться. Конец осени вы посвятите хозяйственным хлопотам, а их накопилось немало.

Скорпион

Вы осознаете свою способность добиться желаемого любой ценой: от прямого давления до искусного манипулирования. И наличие врагов вас нисколько не смущает, потому что нет противника сильнее и хитрее, чем вы сами. Экстремальные ситуации не выбивают вас из колеи, а  наоборот, дают заряд бодрости. Но опасайтесь вставать в оппозицию к  миру — это чревато печалью и последующим самоедством. Ноябрь обещает быть непростым, но очень продуктивным.

Стрелец

Ноябрь привнесет существенные перемены. Особенно это касается материальной сферы, а также работы и бизнеса. Появится необходимость избавиться от негативных мыслей, необоснованных страхов и скептических взглядов. Идей у вас будет более чем. Но не бросайтесь сразу же претворять все цели в жизнь, сначала удостоверьтесь, что точно не боитесь своих желаний. В любви царит полное взаимопонимание.

Козерог

Наконец вы дождались звездного часа. Все будет складываться легко и удачно. Даже сложные задачки так увлекут вас, что вы и не заметите, как решите их шутя. В работе внедряйте необычный подход. Но постарайтесь не брать на себя лишнюю ответственность, это чревато эмоциональным выгоранием.

Водолей

Смело и наверняка избавляйтесь от балласта в жизни. Если чистка пройдет успешно, в конце ноября откроете новую важную страницу. Правда, не вносите радикальных изменений в работу коллектива. Возможны конфликты.

Рыбы

Готовьтесь получать деловые предложения от иностранных коллег, начать или продолжить изучать языки, отправиться в дальние уголки мира. Ни секунды не раздумывайте! Общительность и мобильность вытолкнут вас из замкнутого круга в светлое будущее. Возможна поездка в другой город или даже страну: именно там произойдет незабываемый, но бы­стротечный роман, вы будете счастливы, и это главное!

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Теги: #астролог#Гороскоп