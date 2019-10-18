Астролог назвал самое уязвимое место Козерогов
07:58, 18 октября 2019Астрология
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Козерогам присущи ряд заболеваний, отметил эксперт.
У Козерогов есть и другие уязвимые места - позвоночник и суставы / abc.es
Астролог Влад Росс рассказал, что самым уязвимым местом людей, которые родились под знаком Зодиака Козерог, являются колени.
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У представителей этого знака часто плохие зубы и кожа, поделился эксперт с Главредом.
Собеседник добавил, что у Козерогов есть и другие уязвимые места - позвоночник и суставы.
Эксперт добавил, что Козероги часто страдают ревматизмом, радикулитом, остеохондрозом и артритом.
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