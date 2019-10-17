Три знака Зодиака разбогатеют в 2020 году - прогноз астролога

Для каких знаков Зодиака наступающий 2020 год станет невероятно удачливым, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп на 2020 год расскажет, кто из знаков Зодиака сможет существенно поправить материальное благополучие в високосном году.

Астролог Павел Глоба составил астрологический прогноз, в котором назвал трех представителей зодиакального круга, которых в 2020 году ждет успех и богатство, передает Styler.

Тельцы

У Тельцов наконец-то настанет благоприятный период. Трудности, неразрешенные задачи - все останется в уходящем году. В 2020-м представители знака почувствуют гармонию и спокойствие. И вместе с этим настанет врем материального благополучия. Астролог предполагает, что Тельцы смогут получить невиданное богатство, о котором раньше не могли даже и мечтать.

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Девы

2020-й год для Дев пройдет под знаком стабильности и процветания. Девы смогут вполне насладится щедрыми результатами своего упорного труда. Представители знака наконец-то смогут отдохнуть от бесконечной гонки за материальными благами. Тем не менее астролог рекомендует Девам проанализировать прошлые ошибки, ведь существует риск их повторить.

Скорпионы

В следующем году Скорпионов ждут глобальные перемены, в том числе и в финансовой сфере. Чтобы желаемое осуществилось, Павел Глоба советует перестать оглядываться в прошлое. Скорпионам в 2020 году следует смело идти вперед - такая решительность принесет им богатство, которое появится совершенно неожиданно.

Ранее астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе.