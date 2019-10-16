Астролог назвал самого большого предателя среди знаков Зодиака

Рыб кидает из крайности в крайность, говорит астролог.

Астролог Влад Росс заявил, что Рыбы являются самым большим предателем среди всех знаков Зодиака, их просто тянет кого-то "кинуть".

Рыб явно не назовешь верными, они падки на соблазны, склонны к злоупотреблению алкоголем или наркотиками - Голландия находится под влиянием этого знака, рассказал эксперт "Главреду".

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По его словам, Рыбам присущи излишняя чувствительность, стеснительность и нерешительность.

"Рыб… часто тянет в разные стороны, кидает из крайности в крайность. Не зря знак часто изображают, как двух рыб, плывущих в разные стороны…", - отметил астролог.

Росс добавил, что часто Рыбы - самые худшие работники, поскольку не хотят работать. "Нерешительность, праздность, нервозность, фатализм, стремление увильнуть от обязательств - все это присуще Рыбам", - поделился он.

Астролог подчеркнул, что психически это не очень уравновешенный знак. "Им также свойственны недостаточное чувство реальности, мечтательность, утопизм и непрочность ценностных установок. Они очень поддаются дурному влиянию. Зависимы от близкого круга людей. У них часто велика любовь к мученичеству и самоистязаниям", - сказал астролог.

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