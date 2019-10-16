Восточный гороскоп 2020: что нас ждет в год Крысы

2020 год идеален для дорогостоящих покупок, но лучше планировать их заранее, говорят астрологи.

Согласно восточному календарю, каждый год проходит под покровительством различных животных-талисманов. В 2020 году на смену Свинье придет белая металлическая Крыса.

В целом 2020 год эксперты называют довольно опасным и неоднозначным: не только из-за того, что стихия металла не очень хорошо сочетается с Крысой, но и из-за того, что он будет високосным, передает SlovoFraza.

Гороскоп 2020: сфера финансов и работы в год Крысы

Ожидается благоприятный период для физической работы. Тем, кто занимается интеллектуальным трудом, эксперты рекомендуют проявлять смекалку, быть чуть более хитрыми и не рассказывать никому о своих планах.

Важно понимать, что в високосный год могут происходить непредсказуемые события, которых никто не ожидает. Именно в такие периоды стоит активизироваться и брать инициативу в свои руки. В некоторых жизненных ситуациях придется проявить храбрость и лидерские качества. Крыса склоняет к эгоизму, поэтому необходимо бороться с этим качеством, помогать окружающим.

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2020 год идеален для дорогостоящих покупок, но лучше планировать их заранее. Осторожность в такое время лишней точно не будет. Крыса помогает людям становиться более дальновидными, а стихия Металла — терпеливыми. Поэтому перед важной сделкой или покупкой лучше не торопиться, а проверять информацию несколько раз.

Гороскоп на 2020 год: любовь и отношения

Крыса — символ любви и внимания. Проблема в том, что не всегда в такие периоды внимание окупается сполна. Некоторые люди могут не замечать добра, которое для них делают, игнорировать симпатию со стороны окружающих. Новые знакомства в 2020 году будут затруднены. Человеку придется прямо говорить о своей симпатии, потому что намеков он, скорее всего, не поймет.

Строить новые отношения в год Крысы лучше не взаимном доверии. Это животное-талисман не любит, когда люди что-то скрывают друг от друга. Нужно быть предельно честными, чтобы новоиспеченная любовь оказалась счастливой и долговечной.

Тем, кто уже находится в браке или в долгосрочных отношениях, желательно не забывать о приятных сюрпризах для второй половинки. Это не обязательно должны быть материальные вещи: прекрасно подойдет незапланированный романтический ужин, совместные приятные дела, встречи с близкими, вечерние посиделки.

Встретить нового друга в год Крысы будет крайне трудно. Этот високосный год может подбросить вам недоброжелателей, которые будут маскироваться под друзей. Будьте предельно осторожными, не доверяйте малознакомым людям. Стихия Металла сделает людей более холодными и менее общительными, поэтому общение в такие периоды налаживается очень медленно.

Настроение и здоровье в 2020 году: прогноз астрологов

Настроение будет постоянно меняться из-за энергетического диссонанса. Крыса оптимистична, но в високосный год, да еще и при влиянии стихии Металла, ждать спокойствия не стоит. Черные и белые полосы могут постоянно сменять друг друга, потому что оптимизм будет то появляться, то пропадать. Что касается здоровья, то в этом плане 2020 год должен всех нас порадовать. Эксперты рекомендуют быть как можно более активными, заниматься спортом, выйти из зоны комфорта. Это улучшит настроение и самочувствие.