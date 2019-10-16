Гороскоп на 16 октября 2019: что звезды сулят сегодня каждому знаку Зодиака

В среду не стоит вступать в активные обсуждения, иначе рискуете ухудшить отношения с коллегами или близкими.

Астролог Павел Глоба говорит, что 16 октября – благоприятное время для спокойной работы.

Избегайте сложных задач и проектов, а также старайтесь лучше контролировать свои эмоции, передает SlovoFraza.

Овен

У вас начался удачный период – рабочие вопросы разрешаться в вашу пользу, в отношениях будет царить гармония и понимание. Можно совершать крупные покупки и браться за масштабные проекты.

Телец

Отличный день для трудовой деятельности – смело подписывайте важные документы, можете брать кредит и заключать долгосрочные контракты. Благоприятный день для романтических отношений, помолвок и заключения браков. Не рекомендуется сегодня много есть, спать и сомневаться.

Близнецы

Рабочий день пройдет на ура – можете браться за любые дела. Не забудьте вечером хорошенько отдохнуть и подзарядиться положительными эмоциями.

Рак

Научитесь гибкости и лояльности – они вам понадобятся и в решении рабочих вопросов, и в личных отношениях. Во второй половине месяца могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, а планы могут поменяться. В это время ваша гибкость также понадобиться.

Лев

Займитесь планированием и реализацией планов, которые возникают у вас в голове и там же и остаются. Причем придется еще приложить немало усилий, чтобы все реализовалось, но результат вас точно порадует. Не забывайте о своем здоровье.

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Дева

Сегодня вы будете чувствовать подъем энергии, а готовность горы свернуть не покинет вас до вечера. Но, не пытайтесь заниматься многими вещами одновременно – может получиться хаос.

Весы

Умение находить общий язык с людьми и брать ситуацию под контроль сделают вас сегодня героем. Главное не забывать о границах и ориентироваться на свои ощущения.

Скорпион

Финансовая сфера может быть нестабильной – возможны незапланированные расходы. Возможно, придется немного экономить, но не критично. Ситуация наладиться уже до конца месяца.

Стрелец

16 октября многие представители этого знака зодиака будут наслаждаться своей силой, могуществом и благополучием. Помните, что все хорошо в меру – не зазнавайтесь, иначе велика вероятность разочароваться.

Козерог

Приливы энергии могут сменяться у вас приливами меланхолии, когда вам не хочется никого видеть и активно тратить себя. Учтите, что только энергия общения будет вливать в вас бодрость и уверенность в себе.

Водолей

Уделите время и внимание своему питанию. Не переедайте, выбирайте здоровую пищу и соблюдайте режим. Это поможет вам сохранить здоровье и улучшить параметры фигуры, о которых вы так мечтаете. Занятия спортом также не помешают.

Рыбы

16 октября удачный день для общения с деловыми партнерами, коллегами, друзьями и родственниками. Только придерживайтесь намеченных планов – тогда успеете все, что планировали. Не отказывайтесь от любовного свидания.