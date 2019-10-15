Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет в октябре

Астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакальных созвездий которые добьются успеха в карьера и заработают деньги.

Гороскоп 2019 расскажет о знаках Зодиака, которым судьба приготовила настоящие сюрпризы в этом месяце. Астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакальных созвездий которые добьются успеха в карьера и заработают деньги.

Об этом сообщает "РБК Украина".

Дева

В этом месяце ваш прогресс будет напрямую зависеть от настойчивости и упорства. Поэтому действуйте смелее и смотрите вперед с оптимизмом. Это поможет вам проявить изобретательность и преодолеть любые преграды, которые могут существовать на вашем пути. А после того как вы это сделаете, ничто не будет мешать вам осуществить задуманные перемены.

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Если некогда вы допустили какую-то ошибку, внимательно все проанализируйте и постарайтесь сделать соответствующие выводы, чтобы не повторить ее в будущем.

24 число будет очень удачным для вас днем. Если вы ведете поиски новой работы, активно рассылайте свое резюме и договаривайтесь о собеседованиях. 27 числа не стесняйтесь открыто выражать свою точку зрения вслух. Окружающим определенно следует ее узнать.

Скорпион

В этом месяце перед вами откроется огромное множество новых карьерных возможностей и перспектив. 23 число особенно благоприятствует любым новым начинаниям. Вы уже успели заложить для них достаточно прочный фундамент.

28 числа перед вами могут неожиданно открыться новые горизонты. В следующем месяце вам представится второй шанс произвести хорошее впечатление на тех людей, знакомство с которыми у вас поначалу не сложилось.

Рыбы

В этом месяце вам, вероятно, придется решать ряд вопросов и проблем, связанных с распределением ресурсов. Кроме того, вы должны будете посвятить какое-то время укреплению отношений с другими людьми. Постарайтесь подыскать себе нескольких новых соратников и влиятельных друзей.