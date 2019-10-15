Астролог назвал три знака Зодиака, которым повезет на этой неделе

Среди счастливчиков недели - Близнецы, Лев и Водолей.

Астролог Павел Глоба поделился главными советами на грядущий период с 14 по 20 октября.

Он выделил главных счастливчиков среди знаков Зодиака в этот период, передает SlovoFraza.

Близнецы

Эта неделя будет просто идеальной. Близнецы относятся к самым энергичным и активным pнакам Зодиака, что поможет им на этой неделе преуспеть в любви и в делах. Это их время, их период, который откроет для них новые пути уже в понедельник, который станет одним из самых продуктивных и позитивных дней недели. Людям этого pнака удастся найти вторую половинку, обрести счастье, либо обнаружить новый источник доходов. Им можно с головой уйти в семейные дела, взять отпуск, либо полностью сфокусироваться на работе.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет

Лев

Львам предстоит пережить самую продуктивную неделю октября. Понедельник, четверг и пятница станут самыми благоприятными днями недели. Эта недели идеальна для новых любовных и деловых знакомств, для работы с цифрами, переговоров, смены обстановки. Можно отправиться в командировку, в деловую или личную поездку. Не нужно сидеть на месте, потому что звезды хотят обратного.

Водолей

В любовной сфере Водолеям повезет, так как представители этого знака смогут найти свою любовь, либо укрепить уже существующую связь. 17, 18 и 19 октября в этом плане станут идеальными днями. Их нужно остерегаться в первую очередь, особенно 15 октября, когда планеты и звезды окажутся в очень плохом положении. В этот же день стоит как можно меньше вступать в ссоры и конфликты с людьми, меньше лениться и больше фокусировать внимания на неотложных делах.

Ранее появился гороскоп на неделю, 14-20 октября 2019 года, для всех знаков Зодиака.