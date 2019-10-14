Гороскоп на неделю: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет

По словам астролога, некоторым знакам Зодиака придется нелегко на этой неделе, 14-20 октября.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 октября.

При этом он выделил знака Зодиака, которым не повезет в этот период, пишет SlovoFraza.

Овен

Для Овнов все начинается не с самой позитивной ноты, потому что понедельник будет днем опасностей, страхов и неудач. Планеты и звезды окажутся в самом неудачном положении, что скажется на уверенности этих людей. Найти компромисс окажется невероятно сложной задачей.

Скорпион

На работе Скорпионам стоит проявить осторожность в обращении с деньгами. То же самое касается Скорпионов в плане совершения покупок — лучше не увлекаться тратами до конца недели, особенно 15 числа, когда планеты и звезды будут негативно настроены.

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Козерог

У Козерогов самым неблагоприятным днем недели может стать воскресенье. В этот день лучше побыть дома и в уединении, потому что свидания могут сорваться, а одиноким Козерогам новые знакомства никакого позитива не принесут. На выходных лучше заниматься домашними делами, духовными практиками, отдыхать телом и душой.

Рыбы

В финансовом и рабочем плане эта неделя будет не самым удачным временем. Павел Глоба отмечает, что в некоторых ситуациях придется рисковать, в других закрывать глаза на чужое безрассудство и чужую лень. Настроение Рыб будет уязвимым, поэтому лучше остерегаться людей, которые постоянно излучают негатив. Также не стоит и самим Рыбам срываться на близких людей, потому что разрушить доверие и любовь гораздо проще, нежели построить. Неделя очень сложна и опасна, но это не значит, что не будет времени для ярких позитивных эмоций.

Ранее появился гороскоп на неделю, 14-20 октября 2019 года, для всех знаков Зодиака.