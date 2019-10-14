Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что ждет знаки Зодиака

По словам астрологов, некоторые знаки Зодиака в этот период смогут достичь успеха.

Появился гороскоп на неделю, 14-20 октября 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Тельца ожидает дальняя поездка, а Скорпиона — перемены в личной жизни, говорится в астропрогнозе "Фактов".

ОВЕН. Не исключено, что судьба захочет испытать вас на прочность. Для того чтобы преодолеть возникшие на вашем пути препятствия, придется пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь, не обращать внимания на слухи и отказаться от скоропалительных решений. При общении с родными, особенно старшего возраста, старайтесь быть сдержанными.

ТЕЛЕЦ. Неплохой период для того, чтобы начать воплощать свои планы в жизнь. Удачными окажутся дальние поездки и переговоры с потенциальными деловыми партнерами. Также можно назначать романтические свидания.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас для вас важно не торопить и не форсировать события, придерживаться золотой середины во всем. Это хорошее время для завершения начатого ранее, а также для поиска новых источников заработка. В личной жизни старайтесь избегать резких высказываний.

РАК. Займитесь решением накопившихся проблем. Не исключено, что могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые в корне изменят ваши планы. Не слишком-то расстраивайтесь по этому поводу, помните: все, что ни делается — к лучшему.

ЛЕВ. Будьте готовы к тому, что придется постоянно находиться в центре внимания. Вам представится неплохой шанс продемонстрировать свои профессиональные навыки, блеснуть красноречием, чем удастся заслужить похвалу руководства. Хорошее время для самообразования и отказа от вредных привычек.

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ДЕВА. Вы находитесь в прекрасной физической форме, так что любое дело окажется вам по плечу. Старайтесь не разбрасываться деньгами, в ближайшем будущем они вам могут понадобиться. Больше времени проводите в кругу семьи, близкие сейчас нуждаются в вашем внимании.

ВЕСЫ. На службе все будет складываться самым наилучшим образом — начальство оценит ваш профессионализм и пунктуальность. А вот на личном фронте возможны размолвки с близким человеком. Не принимайте скоропалительных решений, иначе исправить ситуацию окажется весьма непросто.

СКОРПИОН. Можете браться за реализацию задуманного — фортуна сейчас на вашей стороне. Не исключено, поступление весьма выгодного предложения о смене работы. Но прежде чем дать окончательный ответ, взвесьте все плюсы и минусы. В делах амурных грядут серьезные перемены.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вам стоит снизить свой темп и найти время для полноценного отдыха, иначе проблем со здоровьем не избежать. При принятии решения, от которого зависит ваше будущее, старайтесь не прислушиваться к советам окружающих. Полагайтесь на свою интуицию.

КОЗЕРОГ. «Тише едешь — дальше будешь». Не забывайте об этой пословице, и тогда удача будет на вашей стороне. Старайтесь довести все начатое до конца, не откладывайте в долгий ящик решение бытовых проблем. Тщательно проверяйте поступающую информацию, возможны какие-то неточности, которые приведут к серьезным ошибкам.

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего, вам придется принимать ответственные решения, так что мобилизуйте все свои силы и возможности, чтобы не допустить оплошности. Хорошее время для тех, кто намерен объявить войну вредным привычкам.

РЫБЫ. Судьба дарит вам отличный шанс улучшить собственное материальное положение. Вопрос лишь в том, чтобы не упустить такую редкую возможность. Меньше доверяйте людям, которые любят лесть и для них красивые слова — пустой звук.