Гороскоп на 14 октября 2019: кому сегодня астрологи прогнозируют бешеный успех, а кому – проблемы

Этот понедельник – идеальный день, чтобы довести до логического завершения какие-то важные дела, извлекая из них выгоду.

Звезды гороскопа обещают 14 октября предоставить вам все возможности для того, чтобы эффективно и плодотворно поработать и подвести промежуточные итоги. Этот день - идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами и даже довести какое-то важное дело до логического завершения. Иными словами, в этот понедельник - время собирать камни, решительно завершая ранее начатые проекты и извлекая из них выгоду.

В личной жизни день подходит для ответственных шагов, будь то откровенное признание, прощание или наоборот, предложение руки и сердца, пишет 1001goroskop.

Овен

Граница между уверенностью и самоуверенностью Овна будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Овен может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, находящихся рядом. Однако со стороны ценные указания Овна могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Овну 14 октября умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Телец

Телец может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на каких-либо деловых вопросах. Поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Тельца активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не против порулить. Тельцу же 14 октября полезно позволить немного собой покомандовать.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам выбирать нестандартные пути: традиционный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так, как все, и оно сегодня Близнецам пригодиться. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - 14 октября Весы будут способны на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Их изобретательность и креатив не знать границ!

Читайте такжеГороскоп на неделю 14-20 октября для всех знаков

Рак

Мысли Рака будут постоянно крутиться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе мнение о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Поэтому бедный Рак способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома - на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Рака окажется на редкость успешной и продуктивной.

Лев

14 октября у Льва огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой замечательный коктейль поможет Льву в два счета расправиться с любой задачей - даже нестандартной. Сегодня Лев способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, с которыми окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!

Дева

14 октября Дева разгонится так, что остановиться станет для нее целой проблемой! Ее мозг, и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться Деве сонными мухами, которые двигаются и мыслят как при замедленной съемке. Неудивительно, что Дева будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Весы

Обстоятельства будут торопить Весы, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не их стиль, Весы сумеют приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преобразованию станет волшебное слово «надо». Впрочем, несмотря на суету, сами они не останутся в проигрыше: 14 октября Весы будут чувствовать себя как никогда полезными и нужными. То есть практически счастливыми.

Скорпион

Скорпион будет готов подумать о своем будущем. Ни помечтать, витая в облаках, а именно решить, куда двигаться дальше. Планы Скорпиона будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, поэтому их воплощение в жизнь - всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: 14 октября Скорпиону не следует забывать и о настоящем, точнее - об окружающих. Не стоит донимать им придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Читайте такжеАстролог назвал главного завоевателя среди знаков Зодиака

Стрелец

Меньше всего 14 октября Стрельца будет волновать чужое мнение - по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами только мешают. Поэтому не стоит попадаться Стрельцу под горячую руку - если он занят каким-то делом, то в пылу способен выразить все, что считает нужным. А вот спросить его мнения по какому-либо вопросу можно и даже приветствуется: Стрелец будет доволен.

Козерог

14 октября - отличный день для того, чтобы Козерог подумал о будущем! Впрочем, сначала ему надо доработать текущие дела, которые висят над ним, как дамоклов меч. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Козерога окажется работа по дому. Ну а, доведя до ума пространство вокруг, можно начать упорядочивать свои идеи и планы. Не бойтесь рисковать! Поставив перед собой новую цель, Козерог поймет, как ее можно достичь.

Водолей

Водолей способен будет для любой проблемы найти десяток возможных решений, а затем выбрать из них то, которое окажется наиболее эффективным и простым. Мозг Водолея будет работать точно, как швейцарские часы, а руки - аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день идеален в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью 14 октября Водолей отличаться не будет!

Рыбы

14 октября в Рыбах проснется настоящий бухгалтер! Они смогут к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это замечательный день, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать расходы на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Рыбы будут настроены столь же практично, заменив язык чувств на язык суровых фактов и цифр.