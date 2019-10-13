Гороскоп на сегодня для всех Знаков Зодиака: какие знаки в воскресенье ожидают неприятности

Сегодня для некоторых Знаков Зодиака день будет не из легких, поэтому дважды обдумывайте перед тем, как что-то делать.

13 октября астрологи советуют всем Знакам Зодиака как можно активнее общаться со своим окружением, но при этом больше слушать, чем говорить.

Сегодня для некоторых Знаков Зодиака день будет не из легких, поэтому дважды обдумывайте перед тем, как что-то делать. Это касается, в частности, решений, связанных с карьерой, семьей или отдыхом за границей.

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Овен

Сегодня Овнам важно контролировать свое поведение, особенно, старые привычки и импульсивные реакции. Риск преобладает над удачей – не все зависит от вас. 13 октября легко начать любой конфликт; даже шутливая перепалка может перейти в серьезную. В результате вы рискуете усложнить взаимоотношения с отдельными людьми или инстанцией, законом или системой.

Телец

13 октября Тельцам не стоит упускать благоприятный момент для налаживания связей, восстановление симпатии, сексуального влечения или общих интересов. Сегодня хорошо вступать в частные переговоры, посещать забытые места, общаться со старыми друзьями и родственниками. Можно оживить страсть в любви или семейной жизни. Взаимопониманию будет способствовать ностальгическая или романтическая атмосфера.

Близнецы

Близнецы сегодня вынуждены считаться с навязанными извне условиями или атмосферой. Например, с настроением домашних или с принятыми в обществе традициями. 13 октября в частном противостоянии придется уступить авторитетному сопернику. Нежелательно подписывать договор или соглашаться на компромисс.

Рак

Астрологи предупреждают Раков о высокой вероятности конфликтов 13 октября, в частности дома. Сегодня могут обостриться проблемы, связанные с «людьми из прошлого». Лучше не попадайтесь неуравновешенным разгневанным людям. В воскресенье нежелательно начинать новые дела, решать жилищные или правовые вопросы.

Лев

13 октября Львы будут идти правильным курсом, вдохновленные судьбой и пониманием собственной правоты. Однако их ждут трудности, которые станут испытанием их веры или тестом на мастерство. Сегодня возможны несогласованность действий, столкновения личных интересов, правовые или идеологические конфликты, проблемы с сервисом. Приключения особенно вероятны в путешествиях, в гостях или за границей.

Дева

Сегодня Девы не должны терять веру в победу, но и не надо пассивно ждать манны небесной. Не рекомендуется тратить время на лишние размышления: в критический момент дорогой будет каждая минута. Осложнения 13 октября, в частности персональные конфликты, могут негативно повлиять на финансовые дела, ситуации с детьми, а также на интимную сторону романа/брака.

Весы

13 октября астрологи советуют Весам рискнуть пройти критическую фазу отношений. При этом под угрозой могут оказаться имидж, брачный или партнерский союз, результат судебного процесса, публичного проекта. Сегодня важно адекватно ответить на чужой ход, особенно, если это открытое нападение или провокация. Чтобы не ошибиться с тактикой, полезно разобраться, чего вы хотите сами: любой ценой сохранить баланс или «взорвать» ситуацию.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут конфликтовать с сотрудниками сервисов, врачами, близкими людьми или заказчиками. 13 октября вероятный риск оказаться в слабой позиции. У вас есть шанс достичь баланса и справедливости выше, если вы сможете показать свое мастерство.

Стрелец

Стрельцам 13 октября лучше сохранять позитивный настрой, несмотря на обстоятельства. Обстоятельства, которые не приносят пользу окружающим, принесут пользу вам или вашим родным. Сегодня есть шанс выиграть, получить преимущество, подтвердить свой талант педагога или репутацию лидера. Порадуют дети.

Козерог

Сегодня Козерогам опасно терять равновесие и ослаблять самоконтроль: можно навредить своим принципам, планам, здоровью или статусу. Атмосфера останется неспокойной до самой ночи. 13 октября дома обострится конфликт с партнером, родителями. Не помешают общие меры безопасности, если под угрозой ваша недвижимость, имущество или территория.

Водолей

Водолеев сегодня могут ждать приключения в дороге или процессе общения. Несколько необычное и смешное может произойти 13 октября в близком окружении. За юмором могут скрываться и серьезные нюансы. Например, нехватка прав или опыта.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам сегодня без сомнений принимать подарки от людей и судьбы, но не искать счастья самостоятельно. Попытка что-то просчитать станет провалом или разочарованием. 13 октября лучше откажитесь от важных планов, в том числе от долгосрочных кредитов. В качестве компенсации сделайте неожиданную покупку.