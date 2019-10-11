Наиболее благоприятным станет конец недели - суббота и воскресенье.

Неделя 14-20 октября сулит много хороших и продуктивных дней, обещают астрологи. В то же время, во вторник звезды советуют отдохнуть, а в среду заняться творчеством. Гороскоп на неделю 14-20 октября для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на понедельник, 14 октября

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить вам все возможности для того, чтобы эффективно и плодотворно поработать и подвести промежуточные итоги. Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. Другими словами, сегодня – время собирать камни, решительно завершая ранее начатые проекты и извлекая из них выгоду. В личной жизни день подходит для ответственных шагов, будь то откровенное признание, расставание или наоборот, предложение руки и сердца, пишет 1001goroskop.ru.

Гороскоп на вторник, 15 октября

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий.

Гороскоп на среду, 16 октября

Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня – невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

Гороскоп на четверг, 17 октября

Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую – такими словами, как «долг», «обязанность», «профессионализм». Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.

Гороскоп на пятницу, 18 октября

Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.

Гороскоп на субботу, 19 октября

Сегодня по гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы. Кроме того, звезды в этот день предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль. Вот только для сомнительных и рискованных экспериментов момент сегодня явно не лучший – простые и проверенные методы окажутся самыми эффективными.

Гороскоп на воскресенье, 20 октября

Сегодня по гороскопу день, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Обычно бывает наоборот, и непродуманные действия куда чаще приводят к ошибкам, чем к достижению поставленных целей. Однако в этот день звезды наделяют такими качествами, как острый ум, железная хватка и невероятно мощная интуиция, которой вполне можно доверять. Так что если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.