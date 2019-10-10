Астролог назвал главного завоевателя среди знаков Зодиака

Мужчины-представители одного из знаков стремятся покорить всех женщин, отметил эксперт.

Астролог Влад Росс сообщил, что среди 12 знаков Зодиака завоевателем является Овен - у него есть огромное стремление завоевать всех и вся.

Мужчина-Овен стремится покорить и завоевать абсолютно всех женщин, даже если они на самом деле ему не нравятся, рассказал эксперт "Главреду".

По его словам, Овнам присущи такие негативные черты, как эгоизм и тщеславие.

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"Овны всегда стремятся блеснуть своим умом, похвастаться сноровкой. Кроме того, у представителей этого знака всегда ярко проявлена тяга к присвоению, захвату, жажда популярности и чрезмерная увлеченность чем-то", - сказал Росс.

Эксперт отметил, что представители этого знака всегда стремятся что-то изменить, реформировать, низвергнуть кого-то с вершины.

"Плюс - Овны всегда сначала делают, а потом думают. Действуют быстро, но не расчетливо…", - заявил астролог.

Ранее астролог Влад Росс сообщил, что Овен - самый честный знак Зодиака, Овнам не свойственно что-то скрывать.