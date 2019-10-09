Астролог назвал самый честный знак Зодиака

Представителей одного из знаков одолевает жажда действия, отметил астролог.

Астролог Влад Росс сообщил, что Овен - самый честный знак Зодиака, Овнам не свойственно что-то скрывать.

Овны не умеют врать, рассказал эксперт "Главреду". По его словам, отличительными чертами представителей этого знака являются прямота, открытость и честность.

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"Сильная сторона Овнов - их деятельность. Овны всегда в движении, заняты делом. Овны - это всегда импульс и искренность намерений. Они не любят сидеть, сложа руки, всегда к чему-то стремятся, чего-то хотят", - заявил Росс.

Астролог добавил, что людей, рожденных под этим знаком, одолевает жажда действия. "Овны часто занимаются спортом, это вообще спортивный знак зодиака. У Овнов силен дух предприимчивости", - подчеркнул он.

Росс отметил, что у Овнов сильно проявлена тяга к ярким переживаниям и опасным приключениям. "Они, как правило, очень азартны и любят рисковать… Они любят балансировать на пределе возможностей, ходить по грани…", - сказал эксперт.

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