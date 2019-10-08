Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: что звезды нам сулят

Появился подробный гороскоп на завтра, 9 октября, для всех знаков Зодиака.

9 октября – время внутренней гармонии и спокойствия. В среду не рекомендуется проводить деловые переговоры или заниматься серьезными задачами.

Постарайтесь уделить больше внимания общению с родными и близкими. При этом не забывайте контролировать свои эмоции и избегайте любых конфликтов, советует астролог Павел Глоба в гороскопе на SlovoFraza.

Овен

Смело беритесь за все новое, экспериментируйте, рискуйте, ловите адреналин. Сейчас вам, в первую очередь, не должно быть скучно. Если сможете себя развеселить, получите дозу вдохновения, которой хватит еще надолго.

Телец

Вы можете находиться в плену иллюзий, поэтому не стоит доверять своим предположениям и догадкам. Перед тем, как делать какие-либо выводы, очень важно досконально изучить ситуацию и все проверить. Иначе окажетесь в неловком положении.

Близнецы

Вы сможете открыть в себе новые способности, о которых ранее и не подозревали. Даже дела, которых вы боитесь, будут даваться вам с легкостью. Планы снова придется корректировать, но это не слишком вас огорчит, ведь впереди приключения!

Рак

Неожиданные новости могут заставить вас отказаться от запланированных дел. Сохраняйте спокойствие и рассуждайте рационально. Дела, которые не получится закончить сейчас, никуда от вас не убегут. Вероятно получение предложения об интересном сотрудничестве.

Лев

Перестаньте размениваться на мелочи. Вы не должны брать только то, что дают, стоит претендовать именно на те награды, которых вы достойны. И которые вы сами хотите получить. А мелкие подачки от начальства и знакомых стоит послать куда подальше.

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Дева

Ваша привлекательность будет на высоте, это поможет замылить глаза многим знакомым и разобраться с некоторыми делами. Но помните, что на одном очаровании далеко не уедешь. Скоро ваша аура вернется в прежний вид и придется думать головой.

Весы

Вы сильно беспокоитесь о каком-то деле. Но стоит расслабиться, ведь оно завершится удачно. Но не без ваших усилий. Работайте и развивайтесь, тогда сможете не только добиться желаемого, но и получить крайне полезный опыт и знания.

Скорпион

Для вас этот день может стать напряженным. Вы будете легко раздражаться и сердиться по мелочам. Нельзя позволять негативным волнам портить настроение и вам, и вашим близким. Если будете поддаваться порывам, можете кого-то обидеть.

Стрелец

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Козерог

Вы будете добиваться успеха практически во всем, за что бы ни брались. Используйте это время, чтобы разобраться с делами, которые для вас важны. Позитивные вибрации будут поддерживать вас в тонусе до самого вечера, действуйте смелее.

Водолей

Вам стоит набраться сил и быть смелее. Особенно это касается сердечных дел. Действуйте более решительно, это не только поможет вам избавиться от страха неудач, но и обратит на вас внимание противоположного пола. Сильные люди привлекают.

Рыбы

Вас ждут неприятные разговоры, которые, вероятнее всего, приведут к ссорам и конфликтам. Не стоит пытаться переубедить тех, кто категорически не поддерживает вашу точку зрения. Будьте мудрее и не пытайтесь никого перевоспитать.

Ранее появился подробный гороскоп на неделю, 7-13 октября, для всех знаков Зодиака.