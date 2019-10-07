Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым не повезет

Трем знакам Зодиака не повезет на этой неделе, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 октября.

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этот период, пишет SlovoFraza.

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Дева

Самой низкой продуктивностью Девы будут обладать 10 числа. Есть вероятность того, что именно в этот день что-то пойдет не так, что-то изменится в худшую сторону. Амурная сфера в данный период времени не будет приоритетной.

Скорпион

У Скорпионов неделя не будет простой. Особенно это касается понедельника — самого опасного дня недели, когда планеты будут максимально деструктивными. Не нужно сейчас торопить события, потому что они могут развиваться очень стремительно. Многие жизненные процессы могут происходить незаметно, поэтому потребуется больше внимательности. Не нужно навязывать окружающим свое мнение, а также рисковать без надобности.

Козерог

Звезды и планеты попробуют проверить Козерогов на прочность, однако, люди, рожденные под этими звездами, смогут принять все удары судьбы и нейтрализовать негативные эмоции. Чтобы все решить ровно в срок на работе или в бизнесе, Павел Глоба советует Козерогам не отлынивать от работы, не заниматься побочными делами, сфокусировавшись на чем-то действительно важном.

Ранее появился подробный гороскоп на неделю, 7-13 октября, для всех знаков Зодиака.