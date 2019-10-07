Или убьют, или погибнет: астролог рассказал об угрозах жизни Путина

По словам эксперта, самый негативный период для Владимира Путина – это конец 2021 года и весь 2022 год.

Гороскоп президента Российской Федерации Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 67 лет, указывает на явные угрозы его жизни.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет Главред.

Читайте также"Притворялся, что есть жена": астролог поведал о секретах ПутинаПо словам астролога, в годовом гороскопе Путина открывается дом заграницы, дальних странствий и взаимосвязей с королями, царями, лидерами других государств, и на международной арене у него все будет «просто тип-топ».

Однако астролог обратил внимание на одно «но»: Путину грозит опасность во время полетов на самолетах или вертолетах.

«Уран, указывающий на воздушный транспорт, находится в доме опасности. Такой показатель гласит о том, что человеку весь год стоит воздерживаться от путешествий по воздуху, поскольку самолет, на котором он будет лететь, может разбиться», – отметил Росс.

По его словам, судя по гороскопу, полна неприятностей и хлопот будет семейная жизнь Путина.

«Может вскрыться какая-то неприглядная история о российском лидере, например, может выясниться, что у него есть внебрачные сыновья. В итоге, сложится весьма неприглядная картина», – объяснил астролог.

Кроме того, в супружеской жизни все тоже будет не гладко, добавил астролог: будет сложно, вплоть до развода.

Читайте также"Их будут преследовать": астролог составил гороскоп детей Путина и Кабаевой«Велика вероятность, что Путин уйдет от той женщины, с которой живет сейчас и найдет себе новую пассию», – объяснил эксперт.

Плюс ко всему, по словам Влада Росса, в этом году против Путина вызреет заговор, однако успешно реализован он может быть только в какой-либо авиакатастрофе.

Росс обратил внимание на то, что самый негативный период для Владимира Путина – это конец 2021 года и весь 2022 год, когда в его годовом соляре соединятся Марс, планета убийства и ниспровержения, с Солнцем и Луной.

«Всегда, когда у человека в новолуние включается годовой соляр, год для него становится судьбоносным. Избавиться от Путина станет возможно в 2021, но более вероятно – в 2022 году. Возможно все, вплоть до физической ликвидации. Либо он сделает пластическую операцию и исчезнет, как в свое время Борман, которого не могли найти. Но до конца 2021-2022 года нам придется его потерпеть», – объяснил эксперт.

Кроме того, судя по прогнозу астролога, и здоровье заставит главу РФ понервничать. Во-первых, отметил Росс, в доме здоровья в гороскопе Путина – Нептун, который указывает на яды, и Черная Луна, что свидетельствует о возможности отравления.

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