Гороскоп на 7 октября 2019: кому астрологи обещают успешный понедельник

День будет насыщен эмоциями, к тому же довольно бурными. Астрологи советуют посвятить понедельник творчеству, общению или прогулкам на природе.

7 октября в гороскопе будут преобладать вовсе не логические расчеты, а эмоции, причем очень бурные. Постарайтесь не идти на поводу у этой стихии, а направьте ее в нужное русло. В деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения завтра будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. С формальной стороны, это, мягко говоря, не очень правильно, однако в реальности симпатии играют в деловых отношениях далеко не последнюю роль. Поэтому и в делах в этот день не стоит излишне апеллировать к доводам разума, а вот если вы уверены в своей харизме - действуйте!

Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы, пишет 1001goroskop.

Овен

Овну стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы вволю помечтать о будущем, прорабатывая нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Овен сумеет воплотить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Телец

Телец просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-то не так как всегда. Любые необычные начинания Тельца будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, покрасить волосы или всего лишь изменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Телец 7 октября способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

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Близнецы

Близнецам выпадет прекрасная возможность завести многообещающе знакомство с прицелом на дальнюю перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтичным, однако звезды гороскопа советуют Близнецам не пренебрегать и любыми другими знакомствами. Связи, налаженные 7 октября, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Близнецов важную роль!

Рак

Рак сумеет обратить на себя внимание любого! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляеющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это будет не по душе, поэтому в повестке дня Рака возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Раку потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Лев

День будет наполнен для Льва всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Льву легче будет принимать решения не головой, а сердцем - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Льву правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта и навыков. Поэтому 7 октября Льву следует прислушаться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Дева

7 октября Дева будет склонна все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Девы разделятся по черно-белому принципу: что-то она может идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Девы, которые могут услышать от нее немало придирок. Впрочем, в этот день Дева способна замечать то, что обычно от нее скрыто. Это поможет ей в любых делах, требующих внимания.

Весы

Энергичность и жизнелюбие Весов раскрасят их жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут их к этому склонять. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить в мире, к Весам же 7 октября это утверждение не применяется! Они смогут поднять настроение не только себе, но и всем окружающим. А заодно Весы не упустят возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых зависят.

Скорпион

Скорпион будет полон энергии, звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в таких делах, как уборка квартиры или приготовление пищи. В этот день Скорпион способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Скорпион сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

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Стрелец

Ситуация будет держать Стрельца в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Стрелец сумеет вырваться из ежедневной рутины. 7 октября ему следует использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Стрельцу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Козерог

Козерог рискует потратить гораздо больше денег, чем планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них окажутся полезными и нужными. Иными словами, в расходах Козерога 7 октября будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться только на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шопинга строгие лимиты.

Водолей

День Водолея обещает пройти под девизом: «Я сам!». Он будет чувствовать в себе первоначальную, стихийную силу, а также безграничную уверенность. Это не только позволит Водолею успешно справиться с любыми задачами, но и сделает его весьма привлекательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Водолей не собирается флиртовать, его отношения будут складываться 7 октября не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Водолей может тем самым ограничивать чувства и гордость других.

Рыбы

В голову Рыб буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Рыбам следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи им обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Рыб, в которых есть хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, 7 октября будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Рыб - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.