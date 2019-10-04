Трем знакам Зодиака осенью не повезет в любви - прогноз астролога

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака осенью ждут неудачи на любовном фронте

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака проблемы на любовном фронте. Об этом говорит астролог Павел Глоба.

Он рассказал, представителям каких именно зодиакальных созвездий не повезет в романтических отношениях осенью, передает Styler.

Телец

Осень для Тельцов довольно неудачный период для личной жизни. Женатых или замужних представителей этого знака ждут проблемы дома - вероятны постоянные конфронтации со второй половинкой. Астролог рекомендует Тельцам проявить выдержку и подавить агрессию. В любой напряженной ситуации постарайтесь спокойно выдохнуть и не отвечать на проявление негатива. Сделайте все возможное для сохранения семьи, иначе осень 2019-го может стать точкой невозврата.

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Лев

На протяжении почти всего октября-ноября Львы будут попадать в конфликтные ситуации и сталкиваться с проблемами в семье. В последний осенний месяц есть даже огромный шанс порвать отношения со второй половинкой. Более того, кроме проблем в семье у Львов появятся и сложности на работе... Астролог советует сохранять спокойствие, ведь только в таком положении обладатели этого знака Зодиака смогут пройти тяжелый период.

Рыбы

Рыб, предупреждает астролог, в октябре может бросить любимый человек. А в ноябре есть большой шанс потерять надежду завоевать чье-то сердце. Главное в эти месяцы не проявлять излишних эмоций и не истерить. Рыбам следует либо спокойно обсудить все проблемные моменты, либо перестать контактировать с тем, кто провоцирует вас на негатив. Самообладание и благоразумие заставят вашу вторую половинку изменить свое решение.

Ранее появился подробный гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог Павел Глоба рассказал, кому не повезет в этот период.