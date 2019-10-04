Трем знакам Зодиака осенью не повезет в любви - прогноз астролога
Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака проблемы на любовном фронте. Об этом говорит астролог Павел Глоба.
Он рассказал, представителям каких именно зодиакальных созвездий не повезет в романтических отношениях осенью, передает Styler.
Телец
Осень для Тельцов довольно неудачный период для личной жизни. Женатых или замужних представителей этого знака ждут проблемы дома - вероятны постоянные конфронтации со второй половинкой. Астролог рекомендует Тельцам проявить выдержку и подавить агрессию. В любой напряженной ситуации постарайтесь спокойно выдохнуть и не отвечать на проявление негатива. Сделайте все возможное для сохранения семьи, иначе осень 2019-го может стать точкой невозврата.
Читайте такжеГороскоп на 4 октября 2019: какие знаки Зодиака ждут трудности, а кто достигнет успеха
Лев
На протяжении почти всего октября-ноября Львы будут попадать в конфликтные ситуации и сталкиваться с проблемами в семье. В последний осенний месяц есть даже огромный шанс порвать отношения со второй половинкой. Более того, кроме проблем в семье у Львов появятся и сложности на работе... Астролог советует сохранять спокойствие, ведь только в таком положении обладатели этого знака Зодиака смогут пройти тяжелый период.
Рыбы
Рыб, предупреждает астролог, в октябре может бросить любимый человек. А в ноябре есть большой шанс потерять надежду завоевать чье-то сердце. Главное в эти месяцы не проявлять излишних эмоций и не истерить. Рыбам следует либо спокойно обсудить все проблемные моменты, либо перестать контактировать с тем, кто провоцирует вас на негатив. Самообладание и благоразумие заставят вашу вторую половинку изменить свое решение.
Ранее появился подробный гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог Павел Глоба рассказал, кому не повезет в этот период.