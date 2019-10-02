Гороскоп на октябрь 2019: астролог рассказал, что грозит всем знакам Зодиака
Гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака говорит, что на протяжении месяца для представителей каждого из представителей зодиакального круга звезды готовят одинаковые шансы и угрозы, рассказал астролог Влад Росс.
До 5 числа - удачный период для того, чтобы узнать интересующие вас факты, тайное может стать явным, передает слова астролога "Главред".
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Собеседник предупредил, что после вхождения Меркурия в знак Скорпиона (это произойдет 3 октября) возможны риски, связанные с инвестициями. Эксперт подчеркнул, что в 2019-м октябрь - худший месяц для бизнеса, не стоит начинать дело, иначе можно "пролететь".
Росс добавил, что также до конца месяца есть угроза болезней, можно рассориться с давними партнерами. По словам эксперта, в середине октября девушкам нужно быть очень осторожными, поскольку гороскоп предупреждает о большой угрозе изнасилований.
Также астролог сообщил, что с 18 по 24 октября наступит позитивный период - возможны приключения, поездки, позитивные подвижки в отношениях и любовь. "А вот закончится месяц очень сложно... ближе к 31 числу нас может ожидать черная полоса депрессий, обвал рынков, полное экономическое торможение", - предупредил Росс.
Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака октябрь 2019 обещает огромное везение и удачу.