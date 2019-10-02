Гороскоп на октябрь 2019: астролог рассказал, что грозит всем знакам Зодиака

В октябре не стоит начинать новый бизнес, озвучил гороскоп для всех знаков Зодиака эксперт.

Гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака говорит, что на протяжении месяца для представителей каждого из представителей зодиакального круга звезды готовят одинаковые шансы и угрозы, рассказал астролог Влад Росс.

До 5 числа - удачный период для того, чтобы узнать интересующие вас факты, тайное может стать явным, передает слова астролога "Главред".

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Собеседник предупредил, что после вхождения Меркурия в знак Скорпиона (это произойдет 3 октября) возможны риски, связанные с инвестициями. Эксперт подчеркнул, что в 2019-м октябрь - худший месяц для бизнеса, не стоит начинать дело, иначе можно "пролететь".

Росс добавил, что также до конца месяца есть угроза болезней, можно рассориться с давними партнерами. По словам эксперта, в середине октября девушкам нужно быть очень осторожными, поскольку гороскоп предупреждает о большой угрозе изнасилований.

Также астролог сообщил, что с 18 по 24 октября наступит позитивный период - возможны приключения, поездки, позитивные подвижки в отношениях и любовь. "А вот закончится месяц очень сложно... ближе к 31 числу нас может ожидать черная полоса депрессий, обвал рынков, полное экономическое торможение", - предупредил Росс.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака октябрь 2019 обещает огромное везение и удачу.