Астролог назвал два знака Зодиака, которые разбогатеют уже в начале октября
Гороскоп 2019 указывает на представителей зодиакальных созвездий, которым начало октября может принести солидную прибыль.
Астролог Павел Глоба выделил два знака Зодика, чьи старания могут увенчаться грандиозным успехом уже в начале второго месяца осени, пишет "РБК Украина".
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Овен
Начало октября сулит Овнам невероятно продуктивный период: боевое настроение и целеустремленность этого знака Зодиака принесут ощутимые результаты. В первые дни ожидаются общественные мероприятия, которые подарят не только приятные эмоции, но и нужные связи. А умение Овнов устанавливать правильный контакт с людьми очень скоро позитивно отразится на толщине их кошелька.
Козерог
В самом начале месяца трудоголики-Козероги с головой уйдут в любимую работу, а в скором времени получат результаты, которые превзойдут все ожидания. Особое внимание следует уделить сослуживцам или компаньонам, которые помогут приумножить в разы достижения. Астролог рекомендует отдыхать от работы в кругу семьи, чтобы восстанавливать энергию. А силы Козерогам очень пригодятся в этот плодотворный период.