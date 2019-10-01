Три знака Зодиака ждет ошеломляющий успех в октябре 2019 - прогноз астролога

Каким знакам Зодиака октябрь 2019 обещает огромное везение и удачу, читайте в астрологическом прогнозе от Павла Глобы.

Гороскоп 2019 подскажет, кто из представителей зодиакальных созвездий сможет почувствовать благосклонность планет.

Известный астролог Павел Глоба предрекает этим трем знакам Зодиака оглушительный успех в разных сферах – любовь, деньги, карьера, передает Styler.

Телец

Для представителей этого знака Зодиака в гороскопе 2019 октябрь указан как идеальный период для воплощения желаний и реализации задуманного. Чаяния рожденных под созвездием Телец при их врожденных упорстве и трудолюбии должны обязательно сбыться - главное не ослаблять хватку. Они смогут без чрезмерных усилий добиваться максимальных результатов.

Кроме того, фарт ожидает Тельцов и на амурном фронте - в октябре высоки шансы укрепить отношения с любимым человеком или даже перенести их на уровень повыше. Астролог указывает на распахнутое "окно возможностей" для изменений также и в сфере карьеры - могут появиться заманчивые предложения и дополнительные возможности поправить бюджет.

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Стрелец

Стрельцам гороскоп на октябрь 2019 предвещает месяц фортуны и вдохновения на масштабные проекты, возникнет чувство окрыленности. Астролог отмечает, что благоволение звезд способно не только дать представителям этого знака Зодиака возможность добиться позитивных результатов, но и в некоторых случаях подтолкнуть к поспешным решениям - это в первую очередь касается финансовой стороны.

Также октябрь для Стрельцов является благоприятным для внутреннего и внешнего обновления. Речь идет об избавлении от возможных вредных привычек.

Водолей

Второй месяц осени в прогнозе астролога указывается как идеальное время для завершения больших проектов у Водолеев, роста репутации, пополнения бюджета и полезных бизнес-знакомств. В сфере любви и отношений месяц также может стать очень удачным, если рожденные под созвездием Водолей не уйдут с головой в работу.

Астролог советует Водолеям найти правильный баланс в рабочих делах и отдыхе, амурной сфере, тогда протекторат звезд и ваша целеустремленность станут залогом очень удачного месяца по всем фронтам.

Ранее появился подробный гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог Павел Глоба рассказал, кому не повезет в этот период.