Любовный гороскоп: астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждут перемены в октябре

Звезды сулят некоторым знакам Зодиака невероятные любовные приключения.

Октябрьское небо будет усыпано редкими комбинациями, которые принесут перемены в любви и семейных отношениях.

Ежемесячный любовный гороскоп поможет изменить личную жизнь к лучшему, говорят астрологи SlovoFraza.

Овен

Первые две декады месяца — отличный период для Овнов, которым нужно уладить семейные конфликты. У них получится убедить кого угодно в чем угодно. А еще в этом месяце можно искать любовь, посещать сайты знакомств, где, вполне возможно, одинокие Овны найдут себе немало поклонников. А вот в отношениях с постоянным партнером вероятны сложности. С 22 по 31 октября астрологи советуют избегать ссор.

Телец

Астрологи предупреждают Тельцов: в личной жизни надвигается буря! Крепче пристегните ремни и чаще вспоминайте волшебные слова, которые обычно помогают избежать скандалов. В идеале Тельцам лучше всего в этом месяце уйти с головой в самоанализ.

Близнецы

Пары в ссоре страстно воссоединятся, а одинокие Близнецы внезапно упадут в объятия бывшего партнера. Однако от новых знакомств и навязчивых незнакомцев стоит держаться подальше: есть риск обмана. У семейных Близнецов появится шанс улучшить отношения.

Рак

В октябре Ракам нужно беречь себя и сдерживать негативные мысли о несбывшихся надеждах. Время вести людей за собой, в том числе и в романтических отношениях, и помощницей выступит повышенная самооценка. Даже у самых отчаянных домоседов в октябре появится повод выбраться из зоны комфорта.

Лев

В октябре у Львов все будет идеально с деньгами, работой и отношениями. Если у Льва нет любви, астрологи советуют оправиться на ее поиски и постараться успеть до 22 октября. Период с 1 по 22 число — удачный момент для знакомств и начала отношений.

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Дева

Удача обязательно улыбнется амбициозным Девам, которые не боятся ответственных решений. Усилия и активность принесут счастье. Из опасностей октября можно выделить ложные предчувствия или опасные иллюзии. Призраки прошлого и туманные представления о грядущем могут навредить. Куда важнее то, что создается здесь и сейчас.

Весы

Октябрь станет наиболее удачным месяцем для того, чтобы привнести в отношения нечто новое. Скука и рутина могут сильно навредить, особенно семейным парам. Быстрее выходите из тени и заявляйте о себе: ходите на свидания, не пропускайте ни одной возможности получить яркие впечатления.

Скорпион

Скорпионы станут всесильны в вопросах любви. Особенно удачливыми будут Скорпионы в романтических знакомствах и улучшении отношений. Астрологи советуют назначать свидания, устраивать праздники для двоих просто так, без повода.

Стрелец

В октябре Стрельцы смогут достичь желаемого в сфере любви и отношений. Поддержка придет от близких и любимых людей. Но помните: негативные эмоции разрушат эту сказку. Не стоит искушать судьбу. Небольшие подарки, внимание и забота, проявленные от чистого сердца, вернут романтику и прогонят хандру.

Козерог

На любовном фронте Козерогов поджидают неприятности, особенно в середине месяца. Избежать их несложно, но потребуется анализ собственного поведения и внимание к любимому человеку. Астрологи рекомендуют вспомнить все важные события, чтобы не наступить на те же грабли.

Водолей

Водолеям нужно приготовиться к тому, что придется отстаивать свои права и на работе, и дома. Астрологи советуют искать поддержку у тех, кто старше. Можно поговорить по душам с бабушкой или мамой. Это успокоит и придаст сил. А вот уделять повышенное внимание своим предчувствиям, особенно с 22 по 31 октября, не нужно: планеты могут посылать много противоречивых чувств, так что не время идти у них на поводу.

Рыбы

В личной жизни представителей Знака Рыб ждет что-то грандиозное. Особенно это относится к Рыбам, которые завели роман по переписке или флирт в соцсетях. У семейных Рыб есть возможность вспомнить о любовных играх и прочей романтике.

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